Tik Tok: su uso no regulado podría ocasionar adicción a las redes sociales en adolescentes

19/08/2022 - 00:28 Santiago

Tik Tok es la red social de moda entre los adolescentes, que puede resultar perjudicial para quienes no tienen un control de su uso. Sin embargo, por otro lado, podría contribuir a la creación de la propia identidad del joven, en su etapa de la adolescencia. Por todo ello, es fundamental que los adultos conozcan ciertos puntos claves para evitar que los chicos, consumidores del Tik Tok, se hagan daño ellos mismos, y por el contrario, lo utilicen positivamente.

La psicóloga infantil Lic. Rosario Sanguedolce enfatizó que es primordial educar a los hijos para que lo utilicen de manera ética y adecuada.

"Las redes sociales, la exposición, la información al momento, la necesidad de mostrarse, el consumismo, representan una problemática más que se suma hoy a la etapa de la adolescencia. De por sí, el adolescente tiene que atravesar por ciertas situaciones en su ciclo vital, y siempre la adolescencia va a estar marcada por una época determinada, por un contexto histórico determinado, económico, social y cultural. Esto hace también que las adolescencias de hoy en día sean diferentes a las adolescencias de hace 10 años. Además las adolescencias que tienen cierto acceso a internet son diferentes a las adolescencias que tienen otras condiciones económicas, de fácil acceso y demás", comenzó a modo de introducción, la Lic. Sanguedolce.

En tanto que, seguidamente, detalló: "En el tema del Tik Tok es la medida, el límite, porque el tik tok puede ser una red social más que a veces se utiliza para la diversión, el entretenimiento o para información. Si esto puede ser usado en forma regulada no implicaría ningún cambio. De lo contrario, estaríamos entrando en ciertas condiciones que tienen que ver con la adicción a las redes sociales. Y la manera de notarlo es cuando el adolescente deja de hacer otras cosas de su vida, deja de socializar en persona, deja de asistir a lugares, deja de estudiar, no duerme, se altera su ciclo de sueño y por ende no descansa lo suficiente, y no puede aprender en la escuela. Cuando todo esto ocurre, estamos ante un caso de adicción a las redes".

"Lo que importa aquí no es el uso del Tik Tok o no, si ayuda o perjudica, sino que es fundamental la medida en el uso de éste", remarcó la especialista.

La necesidad de imitar puede resultar positivo

Los jóvenes buscan por cualquier medio "imitar", algo que encuentran "servido" en el Tik Tok.

"La imitación es algo que vemos en los adolescentes. Ellos, para pertenecer a un grupo, para formar su identidad, muchas veces acuden a la imitación, a seguir a un ídolo, llámese actor, cantante o los tan de moda youtubers. Hay ciertas identificaciones que el adolescente encuentra en estos ídolos o personas que aparecen en las redes sociales, que hacen que ellos vayan formando su propia identidad, que eso sí es necesario en esa etapa. Una de las cuestiones que el adolescente debe atravesar es la construcción de su identidad, que muchas veces es también independizarse de la familia. Por eso es importante que estos chicos socialicen, y no caigan en las redes sociales", explicó Sanguedolce.

La importancia del control por parte de los adultos

"Hay que controlar el uso. Las imitaciones son inevitables, porque el adolescente busca un marco de referencia. Pero es importante que los padres, los adultos, docentes, puedan advertirles sobre ciertos peligros, que pueden atraer consecuencias negativas. Es fundamental ver qué es lo que imitan, a quién imitan. Partiendo de estas preguntas se podrá ir perfilando para ayudar al adolescente a que siga sosteniendo su evolución del ciclo vital y que no sea perjudicada por el exceso que hoy en día las redes sociales plantean. Hablamos del exceso de consumo, de imitaciones, en todo. Mientras el adolescente tenga un marco de contención y de referencia en donde pueda haber una medida en el uso de esto, recién ahí no será nocivo el uso del Tik Tok", dijo la especialista.