Especialista afirma que en Santiago del Estero creció la tendencia al embarazo luego de los 40 años

Pese a que el tiempo es un juez inapelable en cuanto a la fertilidad, en el país y el mundo ha crecido el número de mujeres que procuran un embarazo post 40 años, un fenómeno que también ocurre en Santiago del Estero, según lo confirmó la doctora María Florencia Ugozzoli Llugdar, médica ginecoobstetra especialista en Medicina Reproductiva.

“Sí, la tendencia se ve también en Santiago, y ocurre generalmente porque las mujeres deciden postergar la maternidad, detrás de su búsqueda profesional”, reveló la profesional, y graficó: “Un 80% de las mujeres que consultan, es mayor de 38 años, y de ellas, más del 50% es mayor de 40”.

Aclaró que “hay que tener en claro que las mujeres nacemos con una capacidad reproductiva que comienza con la primera menstruación, y va declinando a medida que transcurre su vida fértil. Después de los 37 años, baja la calidad de los óvulos, y después de los 40 aún más la fertilidad”.

“Entonces, la tasa de embarazo positivo, hasta con reproducción asistida de alta complejidad, es baja, y después de los 44 años, los especialistas en fertilidad no recomendamos hacer un tratamiento con los óvulos propios, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, recomienda directamente hacer tratamiento con óvulos donados”, especificó.





Temores

Respecto de los temores que plantean las mujeres de esta edad que consultan por un embarazo, dijo que el primer miedo “es no poder quedar embarazadas”, y es ahí cuando se les da toda la información sobre el tema.

“Muchas desconocen que las mujeres tenemos un reloj reprod u c t i v o y p i e n s a n q u e mientras menstrúan pueden seguir siendo mamá, y eso no es así, deben saber que el pool de folículos se nos acaba siete años antes de la menopausia, entonces muchas veces tienen ciclo sin ovulación o si llega a ovular, la calidad de los óvulo no es buena”. “El otro temor, es llegar a tener un hijo con algún problema cromosómico, lo que no depende de la edad de la madre, porque la probabilidad de tener un bebé con problemas cromosómicos a los 40 años es 1 en 50, un 2% de posibilidades”, puntualizó la doctora Ugozzoli Llugdar.









“LA EDAD ES EL SELLO”

La calidad de vida tiene alguna incidencia

Respecto de si la calidad de vida de la mujer incide de algún modo en la posibilidad de una fertilidad exitosa, la doctora Ugozzoli dijo que en todos los casos es importante, aunque reiteró que “la edad es el sello”. “Por supuesto que cuando mejor calidad de vida tiene la mujer, la calidad de los óvulos es mayor, pero a nivel general, la mujer mayor de 37 años, aunque haya tenido una vida supersana, la calidad de sus óvulos decrece, la edad es el sello”, puntualizó. Dejó en claro además que, “cuando la mujer fuma, la calidad de sus óvulos se pierde mucho antes de los 37 años, se da a los 32”. “Por supuesto que los hábitos saludables ayudan a mejorar la calidad de los óvulos, pero la edad es algo que no se puede reparar y los óvulos no se pueden regenerar”, concluyó.









A mayor edad, mayores deben ser los cuidados

“A mayor edad, son mayores los problemas de complicaciones obstétricas, como par to prematuro, preeclampsia, que es la hipertensión del embarazo, diabetes gestacional, pero hoy, un mujer de 40 años es una mujer que a nivel físico general se encuentra en buen estado”, indicó la profesional sobre los riesgos del embarazo luego de los 40. La doctora María Florencia Ugozzoli Llugdar se formó en Buenos Aires, y en nuestra provincia trata hace más de 15 años a paciente que transitan cualquier problema a nivel de fertilidad. “Creo en la medicina del progreso, en la actualización continua y en la importancia en la relación médico paciente, más en esta especialidad tan delicada y tabú para muchos de mis pacientes”, indicó.