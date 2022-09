Extendieron el corte de servicios los prestadores de discapacidad

01/09/2022 - 03:17 Santiago

Los prestadores de discapacidad de nuestra ciudad, en consonancia con sus pares de todo el país, decidieron prolongar el corte de servicios hasta mañana, en reclamo por la falta de pago de sus haberes, de parte de las obras sociales. La medida en principio había sido programada hasta ayer.

Entre los profesionales que realizan la medida de fuerza, se encuentran psicólogos, fonoaudiólogos, integradores, acompañantes terapéuticos, y transportistas, quienes se movilizan acompañados por padres de chicos que reciben sus servicios.

"Ante la falta de respuesta a nuestros reclamos, hemos decidido extender la medida de no prestar nuestros servicios, ya que se nos adeudan varios meses de trabajo, algunos no cobran desde marzo, y es una situación que ya no da para más", indicaron desde el grupo de profesionales.

Al mismo tiempo, invitaron a todos aquellos que estén afectados por esta situación, a sumarse a la marcha que se realizará mañana hacia la sede local de la Superintendencia de Obras Sociales de la Nación.

"Profesionales, prestadores de discapacidad y familias, decimos basta; no al ajuste en discapacidad", enfatizaron.

La marcha principal partirá a las 8.30 desde la plaza Libertad, por calle Independencia, mientras que otra columna, integrada por las familias, saldrá desde plaza Sarmiento, "teniendo en cuenta que si van con sus chicos, no les quede tan lejos", la sede de la Superintendencia.

"En la Superintendencia dicen que están girando el dinero, pero no cobramos nada", aseguraron los profesionales.