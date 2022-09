Especialistas en asistencia a la discapacidad alertan por los daños por la falta de atención

01/09/2022 - 23:21 Santiago

Profesionales de las disciplinas que trabajan en la atención a personas discapacitadas, están atravesando una situación preocupante debido a la falta de pago de sus honorarios por parte de las obras sociales, a algunos de ellos desde marzo, por lo que el lunes decidieron realizar un paro que duró toda la semana, lo cual pone en serio riesgo los tratamientos y la atención que deben recibir niños y adolescentes con alguna discapacidad.

“Estamos muy preocupados por la situación, y se ha l l egado a esta medida de fuerza porque ya no daba para más. Ha comenzado septiembre y las obras sociales todavía no han depositado el dinero de la facturación que se hizo en el mes de junio. Por eso es que se tomó esta medida que no nos agrada, de hacer un paro y cortar los servicios”, explicó sobre la situación, la licenciada en fonoaudiología Anita Lemos.

Frente a esta situación, profesionales de la salud y profesores de educación especial consultados por EL LIBERAL, coincidieron en que la falta de atención perjudica a los niños y adolescentes, en mayor o menor medida, de acuerdo a la patología o a la condición que presenten.

La licenciada en fonoaudiología Gabriela Roger puntualizó que la interrupción de las terapias “dependiendo del tiempo que se prolongue, se podrá ver el daño que ocasionó, de acuerdo a la patología que presente el niño, ya que las necesidades son diferentes” “Hay que entender que las terapias deben ser sostenidas, para mantener los resultados y los avances de los pacientes, sobre todo aquellos chicos que tienen integración, que no pueden asistir sin su profesor que los ayuda para adquirir conocimientos”, indicó.

Al mismo tiempo, alertó que “la suspensión de las terapias puede causar daños serios con el tiempo, algunas se pueden recuperar, porque se trabaja con la familia, y ellos tienen herramientas, pero necesitan de una guía para poder ejecutar las actividades con un sostén profesional”. Respecto de la situación del sector, en cuando al reconocimiento a su trabajo, dijo: “Está muy desatendida, se trabaja para cobrar a los 60 o 90 días, y lo aceptamos, porque hay una real vocación de atención a quienes nos necesitan”.









DIEGO, PAPÁ DE ALEJO

“Es una situación que nos preocupa mucho”

“Esta situación nos preocupa muchísimo porque ha afectado mucho a mi hijo, principalmente en el colegio, porque para la integración escolar tiene una maestra de apoyo, y sin ella se sintió muy inseguro, preocupado, y ver a un hijo padecer esos temores, esas inseguridades no es algo que lo deseamos a nadie”, indicó Diego respecto de esta situación. Dijo que está “a la espera de que esto se solucione lo antes posible, principalmente por los chicos y los papás, po rque cuando uno transita este camino, desde el acompañamiento se vincula con otros papás y compartimos las mismas vivencias”. “Acompañamos a los especialistas que nos ayudan día a día con las terapias. En cuatro años desde que le diagnosticaron este problema a mi hijo, es la primera vez que lo sufrimos”. cerró.









“Revertir lo perdido, llevará su tiempo”

“En general, afecta mucho a los chicos, porque cada logro es minucioso, lento y progresivo, cada cosa que se hace se lo guarda y se lo valora, y desde ningún punto de vista es buena la interrupción de una terapia de un niño”, sostuvo la licenciada en kinesiología Liliana Arizaga.

Explicó que “los retrocesos dependen de cada caso en especial”, y advirtió que “si hablamos de procesos lentos, el revertirlos también llevará su tiempo”. “Siempre el área de discapacidad ha estado descuidada por el Estado, un área donde siempre hubo menos visibilización, hacia donde se apuntó menos a mejorar las cosas, incluso los padres sufren muchísimo para tener los beneficios que a sus hijos les corresponde por ley. Nosotros nunca tuvimos una etapa relajada”, acentuó.