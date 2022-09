Su devoción por Mailín sanó su corazón destrozado por los abusos y las adicciones

08/09/2022 - 22:47 Santiago

La fiesta del Señor de los Milagros de Mailín deja al descubierto miles de historias, que en ocasiones encierran realidades esperanzadoras, de entrega, de fe, e incluso, devastadoras. Cuando la vida marca con situaciones inesperadas, es la fe la que muchas veces salva. Juan (nombre ficticio) es un fiel ejemplo de ello: se abrazó a Dios por intercesión de Mailín para sanar su alma destrozada desde la infancia. Fue tanta su entrega que asegura que fue el Señor de los Milagros quien lo guió, desterró el odio de su corazón, le enseñó a perdonar y hoy, tras su calvario marcado por abusos, abandono y adicciones, se siente a salvo. Logró construir una familia lejos del rencor, tiene un trabajo estable y espera su segundo hijo.

Gran parte de esta nueva vida le atribuye a su devoción por Mailín, y a modo de agradecimiento por su cambio, este año, decidió unirse a la Coordinadora de Peregrinaciones Marianas para servir a los peregrinos que caminaron a la Villa, en la Fiesta Grande. Hoy, más animado que nunca, peregrina a pie desde la ciudad Capital. Es tanta su entrega, que siente que su encuentro con Mailín requiere de este sacrificio. Es así como tiene previsto llegar a la Villa el próximo domingo 11 para participar de la tradicional Fiesta Chica.

Y mientras recorre los cientos de kilómetros que separan a la "Madre de Ciudades" de la Villa, Juan le contó a EL LIBERAL el inicio de su devoción. Y aún se emociona. Aún se le quiebra la voz cuando recuerda lo que vivió en su infancia. Aún tiene mucho que sanar, pero sabe que eligió el mejor camino.

"Desde niños andábamos en la calle con mis hermanos y mi mamá casi no podía controlarnos. Cuando tenía 7 años aproximadamente me topé con unos chicos más grandes que me hicieron una mala jugada. Eran del barrio. Me engañaban, porque sabían que yo pasaba necesidades. Me ofrecían comida, me llevaban a una casa que tenían en un árbol en el patio de su casa, y me violaban. Pasaron años así. Hubo un tiempo en el que comencé a drogarme para no sentir nada. Eso fue motivo de muchas peleas con mi madre", relató Juan en el (apenas) el inicio de su testimonio.

Había mucho más. Cada oración de su testimonio resulta escalofriante.

"Cuando cumplí 18 años me hicieron una cena. Apareció mi padre después de muchos años de abandono. Yo estaba completamente perdido bajo los efectos de las drogas, y encontré ahí el momento justo para hablar. Les conté todo lo que había pasado durante toda mi infancia. Salí de mi fiesta y me fui a la casa de uno de los chicos que me violaron. Culpé a mi padre porque nos había dejado solos. Viví una tortura. Después de todo eso todos me cerraron las puertas sin saber mi verdadera historia. Intenté suicidarme en varias oportunidades, de varias formas; terminaba internado. Viví con mucha vergüenza muchos años, porque la gente me miraba raro", recordó sobre el hostigamiento social que tuvo que soportar.

Pasaron muchos años para que Juan comenzara a ver la vida de otra manera. Se aferró a Dios, encontró consuelo frente a la imagen del Señor de los Milagros. La fe lo salvó. No hay un momento específico, pero sabe Juan que fue cuando decidió dejar su tortuoso pasado atrás.

"Sólo quiero que Dios y el Señor de Mailín hagan justicia. Necesito sentirme bendecido por Dios y por eso decidí entregarme de esta manera: peregrinando por primera vez. Sentí la necesidad de acercarme a Él de esta manera, porque me hace bien. Por todo eso, en mayo quise servir a los peregrinos a modo de agradecimiento y hoy estoy en camino, en una peregrinación que me llena de bendición", especificó.

Juan hoy construyó una familia. Junto a su esposa espera su segundo hijo. Se montó un taller propio y está a punto de salir triunfante en su lucha contra las adicciones.

Este domingo, frente al altar del Señor de los Milagros de Mailín pedirá por la salud de su familia, por el trabajo, pedirá justicia divina, y se fortalecerá en su devoción, que le permitió en la actualidad, sanar gran parte de su herida.

La Fiesta Chica en la Villa será este domingo

Este domingo 11 será la Fiesta Chica en la Villa, bajo el lema "Ilumina nuestro peregrinar como Iglesia renovada".

Según el programa, hoy, habrá rezo de la novena, y posteriormente, santa misa a las 20.30. Además habrá Adoración Eucarística, y Bendición con el Santísimo Sacramento.

Para el sábado 10, a las 17.30, está previsto el tradicional traslado de la Sagrada Imagen al Árbol. Allí se celebrará la santa misa, y posteriormente se retornará la santa cruz al templo.

El domingo a las 10 será la misa central, y luego será la procesión por las calles de la Villa, y traslado de la Imagen a su altar. Finalmente, los bautismos se realizarán a las 13. A partir de esa hora será la desconcentración de fieles.

Padre Quinzio: "Es una fiesta que tiene mucha carga emocional; la vivimos así por todos los que vienen peregrinando"

Con grandes muestras de devoción se vive la semana de la Fiesta Chica del Señor de los Milagros de Mailín. La Villa comienza a recibir a los devotos y se empieza a poblar de fieles que llegan desde distintas partes de Santiago y de otras provincias vecinas. En diálogo con EL LIBERAL, el padre Sergio Quinzio, rector del santuario, contó cómo se vive este momento, y resaltó que es la primera fiesta chica que se realiza sin ningún tipo de restricciones, desde hace dos años.

"Estamos preparándonos como siempre con la alegría de recibir a los peregrinos. Este año, así como en mayo hemos tenido la Fiesta Grande del Señor de los Milagros, sin restricciones después de dos años. Este encuentro tendrá las mismas características, por lo que tenemos grandes expectativas", expresó.

El sacerdote contó lo que representa esta fiesta, una de la más importante festividad popular santiagueña.

"Estamos viviendo un momento de mucha alegría. Sabemos que a pesar de que viene mucha gente, tiene el carácter de ser mucho más intima, personalizada con los peregrinos, los devotos que vienen a pie. Es una fiesta que tiene mucha carga emocional. La vivimos así por todos los que vienen caminando hace varios días, y llegan al santuario para su encuentro con el Señor de los Milagros", sostuvo.