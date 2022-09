Se diagrama el operativo primavera para evitar el descontrol durante las estudiantinas

10/09/2022 - 01:34 Santiago

Ante la inminente llegada de los festejos por el Día del Estudiante, que coincide con la bienvenida de la primavera, autoridades policiales, comunales y referentes de organizaciones no gubernamentales se unen para definir el diagrama de los operativos a concretarse durante las próximas semanas.

Los mismos tendrán como único fin, controlar a los adolescentes y acompañarlos durante los festejos.

“No es intención de nadie suspender fiestas ni prohibirles nada; sólo queremos acompañarlos y resguardarlos de situaciones límites”, expresaron quienes participaron de las primeras reuniones organizativas.

La próxima será este martes 13 de septiembre, con la idea que definir los pasos a seguir.

Como siempre, los festejos se realizarán en las instituciones escolares y en los boliches de la ciudad.

Este año, sin ninguna restricción en cuanto a la pandemia se refiere, los festejos serán multitudinarios y unirán a los alumnos de las instituciones educativas de toda la provincia, por lo que resulta aún más necesario el control de las escuelas y la familia.

Marcelo Arambuena, titular de la Asociación Civil Proyecto Padres, contó a EL LIBERAL que ya se realizaron las primeras reuniones con el subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano de La Banda, Joaquín Romano Norris, mientras que en la próxima semana se realizará un nuevo encuentro “con todas las entidades. Ahora estamos haciendo revisión y control de las medidas de seguridad de los boliches para ser habilitados. En este sentido hemos acordado trabajar en forma conjunta con el Juez de Falta, Calidad de Vida y la Policía de la Provincia”.

En ese sentido, Arambuena destacó que “la idea de Proyecto Padres es ver los puntos vulnerables, como la salida del boliche de los chicos, controlar para que no les pase nada, evitar que entren alcoholizados”. “No buscamos errores o prohibirles cosas, sino acompañar a los jóvenes para que festejen sanamente”, sentenció.









PARA PADRES

“Ayudemos para no tener que lamentar”

Como todos los años se pide la colaboración de los padres, quienes deben acompañar a los jóvenes en este tiempo. “Necesitamos que los padres no se desliguen de los hijos. Deben saber a dónde van, con quiénes se juntarán, porque es una forma de resguardar su integridad. Lo que pretendemos no es prohibir nada sino evitar situación que después tengamos que lamentar. Hay que cuidarlos”, sostuvo el titular de Proyecto Padres. Más adelante recordó: “Lamentablemente en cada fiesta de estas veo situaciones engorrosas, graves y en gran parte se debe a la falta de control de los padres”. Ante esta situación, Marcelo Arambuena pidió: “Ayudemos para después no tener que lamentar nada”.









Los controles se extenderán a las fincas

Según adelantó Marcelo Arambuena, el principal objetivo es evitar el descontrol durante los festejos del Día de la Primavera y del Estudiante, en las escuelas, en los boliches y en domicilios particulares. “En primer lugar queremos concientizar a los dueños de los boliches y a los padres sobre el ingreso de menores de edad a los locales bailables. La idea es que las fiestas sean especiales para ellos. Además controlaremos las famosas previas, que son reuniones que generalmente se realizan en las casas, en las fincas; propondremos que haya un adulto responsable. Pedimos a los padres que no entreguen vehículos a sus hijos, para evitar accidentes y muertes en las calles”, sentenció Arambuena.