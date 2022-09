El obispo auxiliar remarcó que ante la cruz “el noble y el villano; el prohombre y el gusano; bailan y se dan la mano”

11/09/2022 - 22:25 Santiago

“Pensaba en el sacrificio de quienes caminan kilómetros y kilómetros; los peregrinos que se hacen presentes entre nosotros, ese esfuerzo de días, el cansancio, la fatiga, llegar con los pies desechos, las noches mal dormidas, incómodas, lejos de las comodidades que tenemos habitualmente, y todo eso va marc a n d o t a m b i é n e s e u n i r nuestro sufrimiento a la pasión de Cristo para redimir al mundo; todo esto hace redención hoy”.

“Todos estamos unidos aquí ante la cruz del Señor; no hay divisiones entre nosotros; aquí hemos dejado todo, lo político, lo económico, lo social. Como dice Serrat en una poesía de Machado que canta, La fiesta, “el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano”. Y aquí nos damos la mano todos, entre los que nos encontramos no hay títulos, no hay jerarquías que predominen, todos nos encontramos siguiendo una cruz que habla de sufrimiento, de dolor”.