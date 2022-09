Martínez Ossola: “Argentina está en crisis, la tenemos que superar con esfuerzo y trabajo”

11/09/2022 - 22:30 Santiago

El obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Enrique Martínez Ossola, pidió a los peregrinos ofrecer su sacrificio por la paz en el país, en la homilía que pronunció ayer durante la misa central de la fiesta chica en honor al Señor de los Milagros de Mailín, ante cientos de fieles que se reunieron en el templete de la histórica villa.

“Argentina está en crisis, pero no en crisis terminal, la tenemos que superar con esfuerzo y trabajo”, dijo el prelado a los promesantes que llegaron desde toda la provincia y provincias hermanas. Les recordó que esta entrega al Cristo milagroso, “no se termina hoy (por ayer); que continúe mañana y cada día en la comunidad, en la familia, en el ámbito de trabajo”.

Monseñor Martínez Ossola ofició la Eucaristía junto al rector del santuario de Mailín, padre Sergio Quinzio y religiosos de comunidades vecinas, al pie del templete ubicado en la plaza central del pueblo.

El obispo auxiliar asistió a la festividad, para reemplazar al obispo titular de la Diócesis, monseñor Vicente Bokalic, quien se encuentra con actividad limitada a causa del problema cardiológico por el que debió ser internado la semana pasada.

“Celebramos hoy el misterio de la cruz, muchos utilizamos una cruz, la llevamos al cuello...la cruz nos acompaña siempre, muchos de nosotros llevamos una cruz.

¿Y se han puesto a pensar que llevamos colgado un instrumento de muerte? ¿Llevarían una horca, o una silla eléctrica colgada al cuello, o una guillotina? No, pero una cruz si, porque Jesús la transformó en signo de esperanza”, dijo el prelado en el inicio de su mensaje, en referencia al Cristo Forastero de Mailín y a los pesares que muchos de los peregrinos llevaron a sus pies. Les recordó a los fieles que “en la cruz de Cristo resumimos todos los pecados del mundo”, y que “es un error decir que los judíos y los romanos mataron a Jesús”, porque “nosotros lo matamos a Jesús”, por nuestros pecados de hoy que inciden en la muerte de Jesús.









VIGILIA

El frío no aplacó la alegría de los fieles

Durante las últimas horas del sábado fue incesante el arribo de peregrinos a Villa Mailín, y p e s e a l c a n s a n c i o , acamparon en las calles cercanas al santuario a la espera de las celebraciones principales de ayer. La temperatura fue bajando durante la madrugada, y se multiplicaron las fogatas, alrededor de las cuales, además del descanso, se escuchaban anécdotas de la caminata y canciones, que ayudaron a llegar a la mañana del domingo. “Nosotros llegamos desde el interior del departamento Taboada, y venimos siempre. Este año no pudimos llegar para la fiesta y decidimos caminar ahora. Hicimos casi 100 kilómetros y llegamos a la tarde. El domingo después de la misa volveremos. Estamos muy cansados, con ampollas, pero muy felices y por haber llegado”, contó un devoto.









Todas las ceremonias finalizaron por la tarde

La mañana del domingo hubo un intenso movimiento en Villa Mailín, ya que a los peregrinos que comenzaron a llegar el viernes, se sumaron devotos que viajaron en vehículos durante la mañana del domingo, de modo especial para participar de la misa principal de la festividad. E l s á b a d o , l o s f i e l e s colmaron el templo del santuario para el último día de la novena y la santa misa. El domingo bien temprano hubo una celebración para los peregrinos, y a las 10 fue la santa misa en el templete, presidida por monseñor Martínez Ossola. Luego salió la procesión que recorrió las calles céntricas del centro acompañada por decenas de vehículos y fieles a pie, y la jornada se clausuró con la celebración de bautismos desde el mediodía en el santuario.