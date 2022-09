Desde este martes 13 comienza un paro en líneas de la empresa El Emperador

12/09/2022 - 19:54 Santiago

Desde UTA, el secretario general del sindicato, Jorge Pacheco, informó que en virtud de problemas con la empresa El Emperador, este martes 13 de septiembre desde la primera hora, comenzará un paro por tiempo indeterminado.

Esto afectará a línea 120 y la interurbana que comunica San Pedro y Manogasta con la ciudad capital.

“Ellos cuando nosotros la vez pasada anunciamos una medida de fuerza por el tema de los pagos de los salarios de la gente, el viernes (9) nos dijeron que no iban a pagar la totalidad, sino que depositaban una suma fija de $ 100 mil, comprometiéndose en ese mismo momento, que hoy lunes cancelaban la totalidad de los sueldos. Con ese compromiso no hicimos paro. Pero estamos verificando si hubo alguna transferencia o pago por ventanilla, y no hay nada. Por lo tanto, mañana la empresa queda parada, no van a tener servicio”, señaló Pacheco.

La huelga será sin asistencia a lugares de trabajo y por tiempo indeterminado. Indicó que esta situación de incumplimiento en el pago de salarios como corresponde afecta a 100 trabajadores.

Este conflicto afectará a miles de usuarios que utilizan los servicios desde San Pedro y Manogasta a la ciudad Capital y de la línea 120, que conecta el sur capitalino, desde Los Flores, hasta la Costanera Norte, a la altura del Hipódromo.

“Ellos plantean que no llegaban, que hoy lunes cancelaban los sueldos, había una propuesta que no se cumplió por lo tanto, desde mañana martes comenzamos la medida de fuerza”, acotó Pacheco a este medio.





Paro en La Banda

Por otra parte, Pacheco informó que hoy hubo una audiencia en la Secretaría de Trabajo con los responsables de las líneas de transporte urbano de la Banda, y representantes del municipio bandeño, pero que no se realizó propuesta alguna, por lo que la medida de fuerza continúa por tiempo indeterminado en la “Cuna de Poetas y Cantores”.