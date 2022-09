Concientizan sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre e invitan a la colecta que se realizará hoy

15/09/2022 - 01:26 Santiago

Hoy, en la Universidad Católica de Santiago del Estero se realizará una colecta de sangre, a la que convocan a participar a toda la comunidad educativa.

La movida solidaria se desarrollará en el Aula 32, desde las 9 hasta las 13. En el marco de la campaña, el equipo de salud del Centro Provincial de Sangre realizó diversas actividades de promoción y difusión en la Ucse a fin de convocar a los donantes voluntarios para la Colecta. Hubo charlas y además se entregó información mediante folletos.

Estas actividades tuvieron lugar en el campus universitario. La donación es tan necesaria porque la sangre no se puede fabricar. Es necesaria para trasplantes, operaciones, tratamientos oncológicos y accidentes.

En ese contexto, se destacó que una donación tarda aproximadamente 15 minutos y cada vez que una persona dona sangre puede ayudar a salvar hasta cuatro vidas. Requisitos Pueden donar sangre las personas que tienen entre 18 y 65 años de edad, tienen que pesar más de 50 kilogramos y gozar de buena salud; presentar DNI; no debe estar en ayunas, pero no se deben consumir lácteos ni sus derivados; no haber recibido transfusiones de ningún tipo en el último año; estar sano en general y no tener enfermedades de base.