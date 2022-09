Jornada por el Día Internacional de la Seguridad del Paciente

16/09/2022 - 22:54 Santiago

La Asociación Civil por la Vida y la Salud, por vos, por mí y por todos”, es una ONG integrada por familiares de víctimas de mala praxis médica que se está difundiendo por todo el país, y que cuenta con representantes en nuestra provincia. Precisamente, con motivo de recordarse hoy el Día Internacional de las Víctimas de Mala Praxis Médica establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizarán hoy desde las 10 en la plaza Libertad, una jornada de difusión de su lucha y de los alcances de la Ley Nicolás, cuyo proyecto ingresó en la Cámara baja para su tratamiento, que establecería derechos de los pacientes y tipificaría el delito de la mala praxis médica.

Cuatro familias santiagueñas, que se conocieron movidas por su dolor, su impotencia y sus ansias de cambiar las cosas, se sumaron a esta ONG que sólo cuenta con sedes en nuestra provincia y en Santa Fe.

“Creo que todos buscábamos un espacio en el cual brindarnos contención, y haciendo estas cosas, difundiendo que tenemos derechos, nos sentimos contenidos. Hoy somos nosotros cuatro que tenemos las causas judicializadas, pero tenemos conocimiento de casos que no están judicializadas o en proceso, incluso gente del interior que están a la espera de autopsias y otros estudios para iniciar la acción penal”, contaron. Ellos son Martín Fenoglio, papá de Macarena, que falleció en 2017 a los 21 años; Alicia Siriani, mamá de Virginia Romano, que falleció a los 16 años en 2014; Belén Robledo, hija de Mercedes Trejo, fallecida en 2016, a los 65 años, los tres casos en el mismo centro de salud privada de la Capital, y Susana Luna, mamá de Florencia Paz Luna, que tenía 25 años cuando falleció en 2020, en un hospital público.

Comentaron respecto del fin que persiguen, que buscan “que nadie más pierda un familiar por mala praxis, y si lo pasa, que sepan que habrá una ley que los ampara, que el paciente tiene derechos, y los profesionales de la salud una norma que los vigila”.

“En esta ONG trabajamos para el futuro, porque nosotros ya perdimos, ya no tenemos vuelta atrás, y no queremos que nadie pase por esta situación de perder un hijo, una madre, cualquier ser querido por el error de un médico que no cumple con los preceptos de su profesión”, indicaron.

Explicaron también que ya ingresó al Congreso para su tratamiento el proyecto de Ley Nicolás, de seguridad del paciente, que busca brindar garantías a los pacientes y establecer penas reales para quienes incurran en mala praxis médica, “ya que en la actualidad, sólo figura como homicidio culposo, y los profesionales que incurren en este tipo de acciones, y que terminan con el paciente muerto, siguen trabajando sin que se les retire la licencia”.

“Lo nuestro está muy lejos de buscar venganza, todo lo contrario. Nosotros ya perdimos, lo que queremos es generar conciencia y que a través de esta ley consigamos humanizar la práctica de la salud, que el paciente no sea un número de afiliado a una obra social. Todos vamos a un médico para que nos solucione un problema de salud, y nos merecemos un trato humano. Porque esto puede pasarle a cualquiera, al hijo de un médico, al hijo de un funcionario judicial… a cualquiera persona”, aseguraron.