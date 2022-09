Gabriel Cartañá: “La pandemia a algunas parejas las solidificó y a otras las rompió”

17/09/2022 - 00:08 Santiago

"¿Qué digo cuando te digo te amo?" es el nombre de la charla que brindará hoy, a las 21, en teatro 25 de Mayo, el licenciado Gabriel Cartañá.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Cartañá profundizó sobre la temática que desarrollará esta noche en Santiago del Estero.

A través de ejercicios e interacción con el público, aparte de la charla en sí, Cartañá intentará dar respuestas a interrogantes que nos hacemos sobre las distintas formas del amor.





-¿Cómo afectó la pandemia los vínculos amorosos?





Depende. Las personas, que antes que convivían y se veían cuatro horas por día porque iban a trabajar o al gimnasio, entonces, llegaban a las siete de la tarde y a la medianoche se quedaban dormidos. Empezaron a verse 24 por 7. Hubo sobresaturación de vínculos. Y los que no convivían, que se veían tres veces por semana, pasaron seis meses sin verse. Entonces, hubo ausencia de vínculos. Cómo pudieron lidiar con ese cambio en el tiempo que no fue permanente, que fue un año, a algunas parejas las solidificó y a otras las rompió.





- ¿Cuánto juega la realidad económica y social en la relación de la pareja?





Depende de cómo la vivamos. Si la realidad social es difícil la pareja puede convertirse en un buen equipo para lidiar con la crisis o la crisis puede hacer que la pareja se desmorone. Depende de cómo se paren. Si se paran como un equipo frente al enemigo que es la crisis o se paran frente al otro como enemigo frente a la crisis.





-¿Existen fórmulas mágicas para amar?





No, fórmulas mágicas no, fórmulas sí, pero no son mágicas. Hay un dicho que a mí me gusta mucho, que dice que una relación sana necesita muchas conversaciones incómodas.





-¿El amor todo lo puede o es un sentimiento muy idealizado?





El amor no solo todo no lo puede sino que no lo debe poder todo. Es cargarle al amor el respeto, la buena comunicación, la paciencia, es el buen manejo de la ansiedad, las inseguridades. El amor es un sentimiento, punto. Después, todas las conductas que van por detrás dependen de las personas, no dependen del amor.









AMOR

En tiempo de redes sociales “Uno puede estar enamorado y ser infiel”

-¿Uno puede estar enamorado y ser infiel?

Uno puede estar enamorado y ser infiel, pero es un amor que no vale la pena ser ejercido porque es un amor muy infantil, es un amor muy inmaduro. El amor maduro es el amor que tiene que ver con lo que doy y no con lo que recibo. El infiel tiene ese tema de “quiero recibir de otro lo que no recibo de esta persona”, pero el problema es que en el proceso lastimas. En el amor no tenés que lastimar sino tenés que proteger, tenés que cuidar.

-¿El amor en tiempo de redes sociales vacía de contenido a este sentimiento?

Las redes sociales es una manera distinta, una más, no la única, de conocer personas. Lo que antes era un club, un boliche o la calle hoy están estas carreteras virtuales como un lugar más para conocerse.













“El tóxico y la tóxica también dicen te amo”

-¿Cómo responder a un “te amo” sin decir “yo también”?

Lo que no hay que responder es “yo también” si no es verdad. Si no es verdad y alguien me dice que me ama le doy las gracias, pero no debo responder a un “te amo” si no es cierto solamente por compromiso.

El “te amo” tiene que ser auténtico.. Cuando las personas están enamoradas y construyen una relación con bienestar, con respeto, con buena comunicación, con fidelidad y con todo lo que está bueno en una relación, y además con amor, esas personas dicen “te amo”.

Las personas que construyen un vínculo con desconfianza, con celos, toxicidad, violencia y con infidelidades también dicen “te amo”. El tóxico y la tóxica también dicen te amo. La pregunta es qué decimos cuando decimos “te amo”.