Comienzan mañana las Estudiantinas en los boliches, en medio de un amplio operativo

17/09/2022 - 21:32 Santiago

Con un amplio despliegue de personal de control, darán inicio mañana las tradicionales Estudiantinas en los boliches de la autopista Juan Domingo Perón. Policías, integrantes de las diversas áreas municipales y voluntarios de asociaciones civiles se pondrán al hombro el operativo de control diagramado en una última reunión que mantuvieron junto con los propietarios de los locales bailables.

La Asociación Proyecto Padres será una de las entidades que formarán parte de esta mega operativo que dará comienzo mañana a las 17, con el único objetivo de acompañar a los estudiantes en sus festejos, y evitar descontrol dentro de los boliches y a la salida. Consideran que si los jóvenes están vigilados, se evitarán además los accidentes.

"El pasado miércoles nos hemos reunido con todas las entidades competentes, salvo la Policía, para diagramar los operativos a desarrollarse en el sector de los principales boliches de la autopista. Los controles comenzarán este lunes a partir de las 5 de la tarde, con un gran despliegue por toda la zona. Además, se determinó el recorrido que haremos durante todas las horas que dure el festejo", adelantó Marcelo Arambuena, titular de Proyecto Padres.

Asimismo, contó que "el personal de Seguridad Vial de la Policía y Tránsito de la Municipalidad estarán con los controles sobre la ruta para descartar que los jóvenes que se acerquen a participar de las fiestas programadas, no se encuentren alcoholizados".

Vale destacar que los festejos comenzarán mañana y se extenderán hasta el jueves. En todos los casos, la fiesta será desde las 17 hasta las 12, según se consignó durante la última reunión, y siguiendo con la tradición de todos los años anteriores.

El control no solo estará abocado a las inmediaciones de boliches, sino que además, abarcará toda la ciudad Capital y La Banda y sectores competentes, ya que además se dispuso vigilar las "previas" y "post" en casas particulares.

"El recorrido se extenderá hacia otros sectores a fin de controlar los festejos en las fincas. Nuestro objetivo no es clausurar ninguna fiesta, sino acompañar a los jóvenes para que su festejo no se transforme en un descontrol", dijo Arambuena.

Piden compromiso a los padres en los festejos

Como todos los años, se pide la colaboración de los padres, quienes deben acompañar a los jóvenes en este tiempo.

“Necesitamos que los padres no se desliguen de los hijos. Deben saber a dónde van, con quiénes se juntarán, porque es una forma de resguardar su integridad. Lo que pretendemos no es prohibir nada, sino evitar situaciones que después tengamos que lamentar. Hay que cuidarlos. Lamentablemente en cada fiesta de estas vemos situaciones engorrosas, graves y en gran parte se debe por la falta de control de los padres. Ayudemos para después no tener que lamentar nada”, pidió Marcelo Arambuena, titular de Proyecto Padres.