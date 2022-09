Revelan que en el país sólo una de cada 100 familias adoptantes recibiría a adolescentes

18/09/2022 - 21:01 Santiago

El 15 de septiembre se recuerda la fecha en que se sancionó la primera ley de adopción en nuestro país, de ahí que este mes sea destinado a difundir las obligaciones y los derechos que implican este acto de amor, y en esta oportunidad, se hace hincapié en generar conciencia sobre la edad de las niñas y niños en situación de adoptabilidad, ya que una gran cantidad de familias adoptantes inscriptas en los registros desean bebés y solo una de cada 100 recibiría adolescentes.

Así lo aseguró el director nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), Juan Jeannot, y respecto de la situación en nuestra provincia, la doctora Carolina Agüero, titular del Registro Único de Adopción de Santiago del Estero, dijo que nuestra provincia no es ajena a esta realidad.

"Cuando hablamos de adopción no hablamos de la espera del adulto, sino de la espera del niño y adolescente, de esos tantos que aún están en hogares esperando por una familia, y que lamentablemente, en muchas oportunidades, los deseos de los adultos que se presentan a los registros de adopción, no condice con las infancias y las adolescencias que esperan una familia", sostuvo la profesional.

Según reveló, en Santiago existen alrededor de 70 carpetas en espera, y se están dictando situaciones de adoptabilidad de niños más pequeños y de grupos de hermanos, y explicó que "no hay que perder de vista que los niños y sobre todo los adolescentes, no solo tienen que estar en una situación jurídica de adoptabilidad, que se da cuando la familia de origen no los puede criar, sino también tiene que haber una situación subjetiva, o sea, ellos tienen que estar dispuestos a ser adoptados, y eso lleva su tiempo".

"Se trabaja muy lentamente con la selección de postulantes, porque no es algo muy estructurado, cada día nos encontramos con cambios, con sorpresas, con desafíos, y muchas veces se preguntan por qué demoran tanto en adoptar, y es que no están adoptando robots, adoptan niños y adolescentes con su historia, con dolores, con alegrías también", enfatizó.

Indicó la doctora Agüero que también se advierten muchas situaciones de adopciones irregulares en la provincia.

"La adopción por registro es la única manera que nos permite la ley de adoptar a un niño, niña o adolescente, de otro modo, estaríamos hablando de apropiación, y se ven casos en Santiago, y el juez está autorizado a separar al niño de la familia apropiadora, y alojarlo en los hogares de niños. Y hay muchas cosas que analizar en esta situación", precisó.

Recordó haberse desempeñado como presidenta del Consejo Consultivo de Adopción cuando se trabajó en un proyecto de ley que crea la figura penal en la entrega directa. "Es decir, cuando una mamá en conflicto con su maternidad entrega su bebé a una familia que no está inscripta, sea a cambio de una suma de dinero o gratuito, esa familia es imputada penalmente, junto a quienes han hecho la conexión, y tuvimos conocimiento de que un proyecto igual, fue presentado para su tratamiento en el Congreso nacional", explicó.

El principal desafío de la adopción en la Argentina

El director del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), Juan Jeannot, dijo respecto del principal desafío de la adopción en nuestro país, que es "poder encontrar familias para los niños, niñas y adolescentes que están privados de cuidados parentales y tienen declarada la situación de adoptabilidad, que en su mayoría son mayores de 8 años, grupos de hermanos, o tienen alguna discapacidad".

"Hoy tenemos una situación de desencuentro; por un lado, todos esos niños, niñas y adolescentes y, por otro, postulantes con voluntades adoptivas muy acotadas, dispuestos a adoptar a niños más chicos. Ahí es donde se produce el desencuentro", sentenció el funcionario.

Campaña “Crecer en familia es un derecho”

Desde el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), aseguran que en el organismo se escucha una y otra vez la misma frase: “Hace mucho tiempo que estoy anotado y no me llaman”, por lo que subrayaron que es necesario que los postulantes conozcan las estadísticas y entiendan que “la adopción es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer, vivir y desarrollarse en una familia”.

En este sentido, consideran que “es fundamental trabajar sobre la disponibilidad adoptiva de los postulantes”, es decir, que piensen en inscribirse para adoptar a chicos y chicas “más grandes” o grupos de hermanos.

Y a eso, exactamente, apunta la nueva campaña “Crecer en familia es un derecho”, lanzada en estos días por el Ministerio de Justicia junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

El Gobierno envió al Congreso para su tratamiento un proyecto que tipifica como delito la compra de niños

El presidente Alberto Fernández envió al Senado el proyecto de ley que tipifica y sanciona la compra-venta y la adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes con el propósito de incorporar esas figuras al Código Penal y adecuar así la legislación nacional a los tratados internacionales.

La iniciativa tipifica por primera vez estos delitos y establece penas que van entre los cinco y 15 años de prisión, prevé las mismas pena para la figura de los intermediarios y "la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes, en el ejercicio de su actividad, hayan cometido o participado de algún modo en la realización del delito", según se informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Martín Soria.

"La iniciativa viene a llenar un vacío legal muy importante en el derecho argentino, como es la ausencia de los delitos de compra y venta de niños y niñas. Además, se enmarca en la tradición de pleno compromiso de nuestro país con la vigencia de los derechos humanos en toda la región, y en particular con el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana", indicó el ministro Soria en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Para la elaboración del proyecto se creó una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos en la que participan funcionarios de distintas áreas del Gobierno nacional.