Los controles de rutina son fundamentales para la detección precoz de trastornos de talla baja

20/09/2022 - 00:46 Santiago

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el Crecimiento Infantil, con el objetivo de educar e informar a la población sobre el tema y destacar la importancia de la realización de los controles de rutina con el pediatra desde el nacimiento de los niños.

En estas consultas se hace el chequeo general, incluida una medición regular y precisa de la estatura, que es la mejor herramienta para el diagnóstico temprano de los trastornos de crecimiento.

“Es un tema que se ve con mucha frecuencia en el consultorio, sobre todo cuando el niño no tiene un incremento de talla proporcional al incremento del peso. Hay chicos que tienen hermanos menores que los empiezan a superar en talla, comúnmente entrada la adolescencia. Siempre hay que descartar causas orgánicas como problemas hormonales de crecimiento. Por eso es imprescindible al cotejar el progreso acorde a la talla, la consulta con el endocrinólogo para ver si no es un problema hormonal. En este caso es un déficit de la hormona del crecimiento que está condicionando la talla baja”, advirtió el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra.

Y agregó: “Lo primero que se evalúa es la influencia genética. Para eso se determina la talla potencial que se la obtiene de medir al papá y a la mamá, hacer un cálculo y sacar la talla que tendrá ese niño al final del crecimiento. Si se comprueba que la talla potencial no es la esperada en ese niño, se actúa con prontitud para tratar de corregir ese déficit. También se evalúa el crecimiento óseo”.





Vigilancia

Lejos de ser una cuestión meramente estética, la estatura se presenta a lo largo de la infancia y adolescencia como un indicador fundamental para ayudar a identificar a tiempo un posible problema de crecimiento.

Tanto si crece demasiado rápido o lento, puede deberse a una condición médica de la que deben establecerse las causas y realizar el tratamiento adecuado.

Además, los trastornos del crecimiento pueden acarrear otros problemas asociados, como dificultad de adaptación psicosocial, con bajo rendimiento escolar y, posteriormente, complicaciones en la inserción social y laboral. “Hay que exaltar la importancia de los controles pediátricos periódicos donde se evalúan las curvas de crecimiento de peso y talla. Si en algún momento vemos alteraciones en los valores de crecimientos, son señales de alarma para estar atentos a una posible causa orgánica que pudiera haber llevado a ese déficit de crecimiento. Eso lo hace el pediatra clínico en consultorio, mediante sucesivas de peso y talla”, explicó Muratore.









POR LA DRA. NORMA ANZANI

Cómo es el correcto control pediátrico

Por su parte, la Dra. Norma Anzani considera que “una de las actividades principales de los médicos pediatras es controlar el crecimiento y desarrollo de los niños, desde su nacimiento, pasando por la edad escolar y adolescencia. Por lo tanto en todas consultas el niño debe ser pesado y medido, al menos unas vez al mes, hasta los dos años. Allí se mide la talla y su perímetro cefálico. Para ello se hace comparaciones con tablas universales hechas por la O M S q u e s e u t i l i z a n hasta los 5 años y 11 meses; y luego contamos con tablas para los niños escolares y adolescentes. Siempre será importante el control de médico de cabecera que lleva y sigue al niño en su tipo de crecimiento para detectar patologías”.

Y agrega: “Se ha visto una tendencia de aumento de peso y obesidad en niños de edad escolar”.









Cuáles pueden ser las causas influyentes

El crecimiento de los niños puede verse afectado por numerosas causas subyacentes.

Las más frecuentes son: retraso o restricción del crecimiento intrauterino; desnutrición: primaria (por falta de nutrientes) o s e c u n d a r i a ( a s o c i a d a a otras patologías, como la enfermedad celíaca); Infecciones recurrentes (entre ellas, el VIH); enfermedades crónicas que en ocasiones pueden condicionar el crecimiento (renales, respiratorias, metabólicas, reumatológicas, anemias, cardiopatías); trastornos endocrinológicos, como deficiencia de hormona de crecimiento (por mal funcionamiento de la hipófisis) o hipotiroidismo; trastornos g e n é t i c o s : s í n d ro m e d e Turner, síndrome de Noonan, síndrome de Prader Willi, síndrome de Silver Russell, donde la talla es un problema, entre otras.