La Anmat prohibió el uso de un aceite de oliva extra virgen

20/09/2022 - 23:29 Santiago

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de un aceite de oliva extra virgen de la marca "Tataglia". Las autoridades no pudieron constatar los registros sanitarios del artículo y lo consideraron ilegal.

La investigación fue iniciada a partir del reclamo de un particular ante la Dirección de Bromatología de Tucumán. Según indicó el consumidor, el aceite de oliva de la marca "Tataglia", en presentación de 2 litros, se comercializaba en plataformas de venta en línea, pero no contaba con la rotulación adecuada a la normativa vigente. En el rótulo, el aceite de oliva detallaba ser un producto proveniente de la ciudad de San Martín, Mendoza, pero el Departamento de Higiene de los alimentos de esa provincia informó que no se encontró ningún registro con esa marca o nombre de fantasía.

La Anmat consideró que el aceite de oliva en cuestión violaba distintas normativas nacionales y lo consideró un producto ilegal. No contar con los datos de fabricación representa "un riesgo para la salud de la población", debido a que no se puede garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los cosméticos, indicaron las autoridades.