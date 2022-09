Cuidarse del viento, los ambientes muy fríos y los desinfectantes, claves para reducir alergias

22/09/2022 - 00:57 Santiago

Con la llegada de la estación más florida del año, también llegan los padecimientos de las personas que son propensas a sufrir alergias o padecen asma.

También los cambios bruscos de temperatura, como los de estos días, afectan las vías respiratorias y se presentan cuadros de catarro fuerte, entre otras afecciones a las vías respiratorias.

El neumonólogo santiagueño, doctor Francisco López Bustos, definió tres puntos básicos a tener en cuenta en esta época, para evitar las alergias: “Cuidarse del viento, evitar que los acondicionadores de aire estén demasiado bajos, y que el viento del ventilador no impacte directo al cuerpo, especialmente a los chicos”.

“Este tiempo en que se exacerban las alergias y las afecciones respiratorias es fundamental tener en cuenta aspectos muy importantes. Evitar el viento frío y usar el acondicionador de aire en temperaturas razonables de 24 a 25 grados, y en los chicos de manera especial evitar que el ventilador les dé directo al cuerpito, son medidas que se deben tener en cuenta”, advirtió.

Al mismo tiempo, dijo que “también hay que evitar exagerar con el uso de desodorantes o desinfectantes en los ambientes de la casa”, y recordó que “si bien es aconsejable su uso y nos hemos acostumbrado durante la pandemia de coronavirus para desinfectar la casa, no hay que exagerar. Hay que usarlo de manera moderada”.

“Es muy importante el medio ambiente en el que uno vive. Es recomendable no dormir en corrientes de aire, y las personas que fuman, que no lo hagan dentro del hogar, si bien no se le puede prohibir porque es una decisión persona, pedirle que no lo haga dentro de las habitaciones, porque la nicotina impregna todas las superficies y la ropa, y afecta a quienes tienen alergias. Hay que ser muy cuidadoso con eso”, enfatizó el doctor López Bustos.

El profesional también aconsejó “cuidar el cuello”, para de ese modo evitar afecciones que pueden devenir en catarros fuertes, entre otras afecciones a las vías respiratorias.









DESENCADENANTES

Hubo un aumento de consultas médicas

En los consultorios de especialistas en vías respiratorias se notó estos días un incremento en las consultas.

El Dr. Ramiro López Bustos comentó que “es lo habitual que se ve en los consultorios todos los años”, sobre todo por la primavera, y destacó como desencadenantes, la alta presencia de polvo en suspenso en el aire, la floración de plantas y los bruscos cambios de temperatura entre días calurosos y fríos. “Si bien se ve un aumento de los procesos alérgicos que afectan a las vías respiratorias altas, en menor incidencia se ven complicaciones infecciosas”, destacó. T

ambién agregó que a las alergias “se le suma un síntoma más molesto: la tos” lo que causa más incomodidad la paciente, incluso en ocasiones náuseas. Por último pidió a la comunidad y resaltó: “No se automediquen”.









El 20% de los argentinos padece este problema

Con la llegada de la primavera, florecen los árboles y las plantas y principalmente el polen empieza a circular cada vez más por el aire. Sin embargo, algunas personas no están tan contentas con la llegada de esta época del año ya que sufren alergias. En nuestro país, afecta al 20% de la población. Los principales síntomas de la alergia son: conjuntivitis, que se manifiesta con ojos enrojecidos, llorosos, picazón o escozor. Picor en nariz, garganta y paladar que se incrementa al aire libre o en ambientes expuestos en el que se concentran uno o varios tipos de polen. Rinitis, presentando congestión nasal, rinorrea acuosa (secreción nasal), prurito nasal y el goteo de nariz. Estornudos reiterados o en cadena. Dificultad para respirar, tos y/o sibilancias (chillidos).