La Anmat prohibió tres suplementos dietarios en todo el territorio nacional

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea de tres suplementos dietarios. Las autoridades no pudieron constatar los registros de establecimiento y de producto, por ese motivo los consideraron ilegales.

Puntualmente, el organismo de control ordenó que sean retirados del mercado las siguientes variedades de suplementos dietarios: "Dietary Supplement, 60 capsules, 25 mg, Ostarine Dietary Supplement marca King Hardcore"; "Dietary Supplement, DHEA 50 mg, Testosterone Booster, marca KN Nutrition"; y "Dietary Supplement, 225 g, Kriptonite Blueberry 225 g, marca KN Nutrition".

La investigación fue iniciada por una serie de denuncias ante el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos, donde se indicó que los suplementos dietarios señalados no cumplirían con la normativa alimentaria vigente. Desde el organismo se realizaron las averiguaciones pertinentes y verificaron que la información exhibida en los rótulos de los productos denunciados no contaba con registros oficiales. No contar con los datos de fabricación representa "un riesgo para la salud de la población", debido a que no se puede garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los suplementos.

Los productos antes mencionados de las marcas "King Hardcore" y "KN Nutrition" deben salir del mercado "por hallarse en infracción al artículo 3° de la Ley 18.284", aseguraron desde la Anmat.