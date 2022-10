El jueves 6, la Editorial de la Universidad Nacional presentará un libro

01/10/2022 - 00:08 Santiago

El próximo jueves 6 de octubre, a las 19.30, la Editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Edunse) presentará el libro “El fenómeno de erosión retrógrada en el sistema Figueroa- Santiago del Estero”, de Ricardo Schiava, Tomás E. Lucio y Edgardo Ávila.

El acto tendrá lugar en la Sala Anexa del Paraninfo de la Unse, con la participación del Ing. Héctor Paz, rector de la Universidad Nacional; del Ing. Pedro Juvenal Basualdo, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y de los autores del nuevo libro.

En palabras del prologuista del libro, Ing. Héctor Ariel Di Rado, “se trata de un texto crucial para el Norte Argentino, concebido por protagonistas de la vida de este mismo Norte Grande y, por eso, deja la impronta del incesante progreso de la ingeniería local.

Llevado a cabo con un lenguaje predominantemente técnico, pero a la vez amigable para el público general, la obra revela por sí misma cómo la inocultable mano docente de sus autores matiza la rigurosidad científicomatemática con el lenguaje coloquial. No me cabe la menor duda que entre los lectores y un fenómeno complejo, como el analizado en esta obra meticulosa, vasta y rigurosa, no se podría haber encontrado mejores mediadores”.