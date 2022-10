Con la llegada del calor, aumenta el riesgo de afecciones por alimentos mal conservados

07/10/2022 - 23:51 Santiago

Reapareci eron las afecciones intestinales, especialmente en niños, por la ingesta de alimentos elaborados sin los cuidados necesarios para la preservación de la cadena de frío, coincidentemente con los días de altas temperaturas y elevada humedad.

Desde el Servicio de Urgencias del Centro Provincial de Salud Infantil, confirmaron que en los últimos días aumentaron los casos de gastroenteritis e intoxicaciones, por la ingesta de comidas mal elaboradas, ante lo cual advirtieron por los riesgos que se presentan de modo especial en esta época del año, por la mala conservación de los productos.

Según alertaron, las afecciones a las que se ven expuestos los niños al comer comidas mal cocidas o con productos que perdieron la cadena de frío, carnes o embutidos especialmente, van desde una afección intestinal hasta el Síndrome Urémico Hemolítico, un cuadro de suma gravedad potencialmente letal.

Si bien explicaron que los alimentos como hamburguesas o salchichas, pueden no ser bien cocinados en el hogar, hay que prestar especial atención a lo que se consume en la vía pública, en locales en los que no siempre se conservan los alimentos de la mejor manera y tampoco reciben la cocción necesaria.





Cuadros comunes

“Las diarreas e intoxicaciones son cuadros que aumentan notoriamente la incidencia en niños durante el verano, favorecidas por el calor y la falta de higiene, que muchas veces ocurre cuando consumimos comidas fuera de nuestros hogares, donde la cadena de frío y la conservación de los ingredientes muchas veces no es la óptima. El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad que se contrae generalmente por el consumo de carne mal cocida. Afecta sobre todo a niños entre los 6 meses y los 5 años”, explicó el Dr. Ángel Muratore, médico pediatra. El profesional remarcó que la enfermedad “provoca insuficiencia renal, anemia y alteraciones neurológicas”.









PREVENCIÓN

Clave: higiene y buena cocción de alimentos

El doctor Muratore advirtió que la forma de prevenir el SUH, es apelando a la higiene y a la buena cocción de los alimentos. “Algo tan senci l l o como la correcta cocción de una hamburguesa, puede determinar la diferencia entre un niño sano y otro con fallas renales. Cuando la cocción se realiza en forma rápida e incompleta, sobre todo de carne picada, la bacteria sobrevive y puede causar la temida enfermedad”, explicó. El consumo de lácteos y jugos de frutas no past e u r i z a d o s o d e aguas contaminadas, también pueden causar la enfermedad. “El cuadro se caracteriza por diarrea, cólicos, vómitos, palidez y notable disminución de la cantidad de orina emitida. En algunos casos, si la diarrea es profusa y si le sumamos los vómitos, puede llevar al niño a una deshidratación”, remarcó.









La comida chatarra es un riesgo permanente

En cuanto a las edades se supo que los cuadros gastrointestinales afectan a los más chiquitos y no sólo tiene que ver con el calor: también es factor fundamental la ingesta de comidas inadecuadas. “Los más chiquitos, entre dos y seis años, son los que lo sufren, no sólo porque podría ser el agua que consumen, sino las comida chatarra que ingieren, como hamburguesas, panchos, papas fritas, que les hace mal”, indicaron desde los centros asistenciales. Asimismo remarcaron que muchas veces, la imprudencia de los adultos afecta directamente en los niños. “Los padres son los que les compran panchos, papas fritas, panchúquer, o sándwiches para los niños en la calle. Es preferible poner límites y no comprar todo lo que el niño quiere”.