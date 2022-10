VIDEO | La emoción y el lamento de un atleta que no podrá participar del Maratón de EL LIBERAL

14/10/2022 - 19:29 Santiago

Leonardo Cerrizuela es un atleta santiagueño que desde hace varios años viene participando de manera ininterrumpida del Maratón del diario EL LIBERAL. Lamentablemente, comunicó que este año no correrá y ante esto grabó un sentido video para dar a conocer los motivos que lo alejan de la carrera.

"Quiero decirles que por una lesión, causada por un accidente, no voy a poder estar", comenzó diciendo el joven, visiblemente afectado por quedar afuera de la competencia.

A lo que agregó: "Me gustaría estar, como muchas veces he estado presente, me gustaría estar cruzando la meta y me gustaría estar junto con ustedes viviendo esa fiesta grande como todos los años".

Luego expresó: "Quiero felicitarlos por la expectativa, por lo que se va a vivir un año más. Voy a estar acampándolos desde afuera, esta vez, por un accidente".

"Prometo estar muchos años más y ganar la categoría como siempre quise", cerró el joven.

Mirá el video