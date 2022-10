Crece la búsqueda de asesoramiento y contención de padres de niños con autismo

18/10/2022 - 06:14 Santiago

Santiago registra nuevos casos confirmados de autismo, que en su mayoría fueron detectados tras la escolarización de los niños.

El jardín de infantes es hoy uno de los sitios que abre las puertas al nuevo diagnóstico, ya que es el entorno en el que los pequeños suelen dejar a la vista algunas señales propias del trastorno, que impulsan a una consulta con los profesionales médicos.

Santiago Azul TEA es la institución de padres con chicos con autismo que se creó con la intención de ayudarse entre ellos, a través de la experiencia de cada familia y el compartir de los conocimientos que van adquiriendo sobre el trastorno.

Es en ese contexto que sus integrantes ayudan, asesoran y contienen a las nuevas familias que reciben el diagnóstico, a fin de facilitar el acceso a los médicos, así como también de calmar la angustia propia de la noticia, y a guiarlos en los derechos que a partir de ahora deben cumplirse sobre el paciente.

“Estamos ayudando constantemente a las familias. Hay muchos casos de nuevos diagnósticos. Muchísimos. Es de destacar que VAY (Venzamos al Autismo Ya) mediante una propuesta impulsada desde Santiago Azul TEA capacita al personal de los jardines de infantes de la Ciudad Capital. Es un deseo que esta actividad se replique en toda la provincia. Ayudamos a muchos papás que están iniciándose en este camino, porque muchos no saben por dónde empezar, qué hacer, por dónde empezar. Entonces estamos nosotros para poder ayudar, contener, guiar, tranquilizarlos, brindarles esperanzas. Le vamos abriendo puertas, traemos capac i t a c i o n e s ” , expl i c ó Patricia Zírpolo.

Asimismo, contó que junto a los integrantes de la asociación, se los guía en por qué deben solicitar el CUD; les ofrecen información sobre las obras sociales, cómo sacar pensiones. “Es una nueva vida que deben comenzar. Por eso nos centramos mucho en pasarles información, aconsejarlos con los profesionales que deben ver, tratamos de encaminarlos y tranquilizarlos sobre todo. Nuestro objetivo es ayudar en silencio a todas estas familias. Vemos siempre la manera de abrir puertas, sobre todo para los más grandes. Que tengan un centro de día solo para ellos, en especial para los que están siempre en la casa”, ahondó.









Santiago Azul TEA anhela tener una sede propia

Santiago Azul TEA cumplirá su 10º aniversario el próximo año, y desde el inicio de su loable labor desinteresada realiza sus reuniones en diversos espacios ya que no cuentan con sede propia. Es anhelo de todos los que la integran contar con un sitio propio para cada una de las actividades y reuniones que se concretan periódicamente a fin de contener a las familias y a los niños con autismo. Los interesados deben contactarse mediante la página de Facebook “Santiago Azul TEA” y a partir de la comunicación se coordinarán los encuentros. Asimismo adelantaron ya se encuentran trabajando en la nueva campaña de “Más luces menos ruidos”, de cara a las fiestas de fin de año.