Por la “obesofobia” crece el riesgo de vida en las personas con trastornos alimenticios

Desde el 2.017, en Argentina, se estableció el tercer miércoles de octubre como el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad, para informar y crear conciencia en la población sobre la prevención y el tratamiento oportuno de la obesidad y sus enfermedades asociadas.

Como primera medida, hay que destacar que la obesidad es una enfermedad crónica y multicausal que requiere de un tratamiento integral para controlarla de forma exitosa.

En diálogo con EL LIBERAL, la Lic. Celeste Mazzucco, nutricionista consideró la importancia de visibilizar otro drama que hay detrás de los trastornos alimenticios: la obesofobia.

La especialista contó que “la International Federation forthesurgery of Obesity and Metabolic Disorders, lanzó una campaña mundial en el 2019, que aún está vigente para combatir la “Obesofobia” o “Gordofobia”. La intención es luchar contra la estigmatización del paciente con obesidad; lo cual, lamentablemente, es muy común en la sociedad. Incluso lo vemos entre profesionales de la salud, por ejemplo, al referirse a estas personas como “cómodas, vagas, de poca voluntad; como si tener obesidad fuera culpa del paciente”.

Y agregó: “Aún no tratamos a la obesidad como lo que es, una compleja enfermedad que crece a pasos agigantados a nivel mundial. Entonces esta estigmatización por parte de los “otros”, en forma de burlas, acciones de rechazo, prácticas que marginan, discursos que prejuzgan, o sea, la obesofobia, genera en estas personas sentimientos de culpa, frustración, miedos, vergüenza, lo cual desencadena en menores consultas médicas-nutricionales, o bien, que los pacientes no logren adherirse al tratamiento integral, aumentado su riesgo de vida, ese que no solo se ve en el espejo o se mide en una balanza”.





Por ello, Mazzucco consideró que “la obesidad debe ser tratada con seriedad y ética profesional. El paciente con esta enfermedad debe ser atendido como el paciente oncológico, el hipertenso, el celiaco, el paciente con diabetes, por profesionales de la salud especializados y actualizados que le brinden el tratamiento de excelencia que necesita y merece”.









Guía: cómo debe tratarse el sobrepeso

Los pilares del tratamiento para la obesidad son: n Estilo de Vida Saludable: dejar adicciones, comer saludable, moverse más, re í rse más, dormir más y mejor, hidratarse adecuadamente. n Plan Alimentario Saludable: rico en proteínas, antioxidantes como vitaminas y minerales, Fibra dietética y Omega 3, con control de las “Carbo-grasas”). n Suplementación dietaría n Ejercicio Físico regular: mínimo 30 minutos por día. n Medicación. n Tratamiento Psicológico: algunos problemas psicológicos pueden ser una de las causas de la obesidad, pero con mayor frecuencia la obesidad es la causa de conflictos psicológicos. n Cirugía Bariátrica Metabólica: a cargo de un equipo interdisciplinario especialista .









La importancia de prevenir la obesidad

“Al prevenir la obesidad desde edades tempranas mediante la Educación Alimentaria Nutricional y un estilo de vida saludable adquirido durante la infancia y adolescencia, también estamos trabajando para disminuir el número de pacientes con diabetes. Por eso en la actualidad se habla de “Diabesidad” (diabetes por obesidad), la epidemia no infecciosa del siglo XXI por su impacto a nivel mundial, no solo en el ámbito de la salud sino también en el ámbito económico”, sostuvo la Lic. Mazzucco. Y aclaró: “Estas dos enfermedades no pueden ser tratadas con “tés de hierbas para bajar el azúcar”, “fajas térmicas para transpirar más”, “dieta de la luna u otra de internet”, “tratamientos estéticos que nos prometen resultados mágicos” o “ayunos prolongados que nos convierten en dietantes crónicos”.