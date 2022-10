“La gordura no es sinónimo de salud ni de felicidad”

20/10/2022 - 22:39 Santiago

El pasado miércoles se recordó el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad, fecha que tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la prevención y la importancia de realizar los controles médicos pertinentes.

En esta línea, la licenciada en nutrición y doctora en Servicios Alimentarios, Claudia Paz, creo un programa de nutrición saludable que incluye un pormenorizado seguimiento del paciente y un abordaje integral que incluye evaluación física, diagnostico nutricional, plan de actividad física y plan alimentario.

La licenciada Paz hizo hincapié en que “la obesidad es un serio problema en el país, sobre todo la obesidad mórbida, que son los casos en donde se necesitan otras intervenciones, psicológicas, nutricionales, físicas, médicas, y en base a eso”, encarar los tratamientos.

“Ocurre que, muchas veces, el paciente piensa que no hay una solución para su problema, y es uno de los motivos por el que cree este programa, que justamente tiene como característica que el paciente no tiene que ir al consultorio, sino que yo vaya a su domicilio, porque muchas veces el obeso no se puede trasladar, no sale mucho de su casa, incluso por una cuestión social, busca aislarse”, precisó la profesional.

Justificó que también ideo este programa sobre la base de los fracasos que conlleva cualquier dieta, donde el paciente tiene que hacerla, “y el plan alimentario fracasa porque no se hace lo que se tiene que hacer, por falta de tiempo, de recursos, u otras causas”.

Integra el equipo la licenciada Neme Monden, quien realiza la atención en consultorio.

“El tratamiento con la persona obesa, necesita de una intervención interdisciplinaria, de otros profesionales que intervengan en el caso, psicólogos, coach nutricionales y ontológicos, y actualmente se abre mucho el espectro en ese sentido”, amplió.

Círculo

La licenciada Paz interpretó que “la obesidad es un círculo, y muy difícilmente se cure, es muy complicado”.

“Es una enfermedad que no tiene cura, porque vale la coordinación de todos los factores para lograr el descenso, pero lo que más cuesta es que ese descenso sea sostenido en el tiempo, y ahí es donde comienzan a fallar los planes alimentarios, el paciente se desmotiva, y por eso también este programa tiene que ver con una atención integral, en el sentido de que voy al paciente, le indico las cosas y además se distribuyo las comidas”, amplió.

Sobre cómo se integran las viandas que generó para que no sean tediosas ni cansen a los pacientes, contó: “La integración de las viandas tiene que ver con una situación fundamental, y es que en el estudio de diversos cursos halle las herramientas para no hacer monótonas las viandas, para poder ir variando los menús constantemente”.

“Es difícil que no sean cansadoras, a veces, la monotonía es un problema, porque está muy instalado en la sociedad, y es un tema difícil de trabajar, que la gente ve como malo o sacrificado, comer bien, porque no nos han educado para comer todos los días verduras y pasando un día, carne, al contrario, todos los días carne y de vez en cuando verduras, y tiene que ver con todo eso”, indicó.

Dieta no la puede recetar cualquiera

“Es muy importante tener en cuenta que hay mucho intrusismo en la profesión, porque cualquier médico da una dieta, no manda a la nutricionista, el dueño de un gimnasio da una dieta o se la busca en Google, y es fundamental que esté supervisada por un licenciado en nutrición, un doctor nutricionista.

Lo mismo pasa con las viandas saludables, hay un montón, porque cualquiera puede decir que es saludable, pero de ahí a que eso sea apto para la persona, o esté controlado en calidad, calorías y nutrientes, hay mucha diferencia. Aquí nuestro servicio está controlado por nutricionistas.

En ningún lado donde venden este tipo de viandas, avisan cuántas calorías se está consumiendo, ni qué nutrientes tiene, entonces, de saludable tienen solo el nombre. Además, no para todos los mismos alimentos son saludables, porque tienen que ver también con los niveles de laboratorio que maneja el paciente, y que por lo general, no se lo hace. Hay que saber cómo se encuentra la persona, en eso se basa una dieta saludable”.