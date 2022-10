Ana Manzur: "El tratamiento oportuno brinda a la persona tartamuda mayor comodidad en el habla"

23/10/2022 - 00:56 Santiago

La tartamudez es una manera diferente de hablar que no tiene ningún impacto en el coeficiente intelectual ni en el aprendizaje de quien la presenta, y un abordaje profesional oportuno permitirá mejorar la comunicación, hacerla más cómoda. Los especialistas no hablan de una cura, porque no se trata de una enfermedad.

"Los que nos dedicamos a alteraciones de la fluidez, no hablamos de cura, porque la tartamudez no está considerada como una enfermedad o una patología", asegura la licenciada Ana Manzur, fonoaudióloga especializada en alteraciones de la fluidez.

Y en este sentido, hizo hincapié en la importancia de que se realice un abordaje oportuno, por lo que pidió a los padres que no se dejen estar y que realicen una consulta ante los primeros síntomas que adviertan cambios en la comunicación de sus hijos.

"En los casos de personas con tartamudez, se realizan tratamientos para compensar la función de fluidez, que es lo que está roto, por eso aparecen las trabas, a partir de los seis años en que se vuelve crónica, para tener comodidad en el habla, ya no se promete fluidez en los tratamientos, sino comodidad, hablar cómodo aunque en algún momento nos trabemos", explicó la profesional.

Insistió en que el tratamiento debe ser inminente, "ni bien los papás empiezan a escuchar esa forma diferente de hablar, que aparece entre los dos y los cinco años, aproximadamente, que es el período en que los niños aprenden a hablar".

"Lo que debe llamarles la atención es que los niños comienzan a repetir palabras monosilábica o sílabas de palabras, 'yo, yo, yo… quiero' o 'qui, qui, qui…ero'; prolongaciones de consonantes o de vocales: 'caaaaaamisa' o "mmmañana', y bloqueos que pueden ser audibles o visibles, esos son los rasgos más comunes. Repeticiones, prolongaciones y bloqueos", puntualizó la licenciada Manzur.

Respecto de las manifestaciones o síntomas en los chicos, dijo que cuando se adviertan estos cambios "no hay que esperar que se le pase", porque está comprobado que no ocurre.

"Hay una corriente antigua del abordaje de la tartamudez que nos hablaba de esperar, que el problema podía pasar, pero hoy, la evidencia científica nos dice que, es inminente la consulta, sobre todo cuando hay un antecedente familiar con tartamudez. Porque el 80% de los casos de personas que tartamudean, tienen un familiar, directo o indirecto, que presenta o presentó tartamudez. Hay una predisposición genética para tartamudear", puntualizó.

Respecto de las causas que motivan esta condición del habla de las personas, dijo que "es algo multifactorial", pero acentuó que "predomina el componente hereditario, que combinado con otros factores gatillantes instalan la tartamudez en un niño".

Cada 22 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez, para concienciar y eliminar la discriminación social hacia las personas tartamudas, desmitificando lo negativo, el prejuicio y la burla.

Trastorno de incumbencia de la fonoaudiología

"La tartamudez es un trastorno de la comunicación, por ende es de incumbencia fonoaudiológica, en un primer momento no necesitamos la intervención de ningún otro profesional, ni psicólogo ni neurólogo, porque no hay nada patológico en el cerebro de ese niño, y la tartamudez no es de origen emocional, sabemos que hay una dificultad en el aspecto motor del lenguaje, y al ser de comunicación, la incumbencia es fonoaudiológica.

Esto no quiere decir que en algún momento, la persona que tartamudea necesite un apoyo psicológico por las implicancias que tiene la tartamudez, pero la tartamudez no es un problema psicológico, es un problema neurobiológico, determinado genéticamente".

"Cuando canta o actúa, se ponen en marcha otras rutas del cerebro y por eso no aparece el tartamudeo"

Un caso resonante de una persona tartamuda que al cantar no muestre esa dificultad, fue la del cantante cordobés Francisco Benítez, quien ganara el concurso televisivo La Voz en 2021, lo cual tiene una explicación, que la da la licenciada Ana Manzur:

"Las personas tartamudas cuando cantan o actúan en una obra de teatro o en una película, 'hacen de', no se traban en esas acciones porque la tartamudez es propia del lenguaje espontáneo y es involuntaria. O sea que cuando las personas cantan o actúan, el lenguaje deja de ser espontáneo, porque se ponen en marcha otras rutas del cerebro que tienen que ver con la memoria, el ritmo, la prosodia, con 'hacer de'. Ningún cantante improvisa una canción, la estudia y la interpreta".

"La tartamudez es propia del lenguaje espontáneo, es cíclica e involuntaria. Al dejar de ser el lenguaje espontáneo, al cantar no aparece, porque el cerebro funciona de otra forma cuando las personas cantamos".

Mencionó como favorable que "en los últimos tiempos, gente conocida o medianamente conocida y que ha estado en los medios, que han hablado de su problema".

"Hemos tenido viento de cola incluso con investigaciones de organizaciones de todo el mundo que estudian la tartamudez, las que nos pueden dar respuestas para que sea más fácil despertar el interés general", concluyó.