Nuevo libro de Nelva Coria: “Productores culturales de Santiago del Estero”

Nelva Coria acaba de publicar con Edunse el libro “Productores culturales de Santiago del Estero. Generaciones, perfiles y actores significativos (1900- 2010)”.

Se trata de una obra fundamental de la sociología de la cultura, pero de lectura accesible para el público interesado en la cultura local, en general. La autora comenta que su libro “reconstruye el escenario de la producción cultural en Santiago del Estero, a lo largo del último siglo. Se trata de un estudio integrador y comparativo que permite a los lectores de hoy entender un campo complejo, de relaciones entre instituciones, sujetos y discursos en clave generacional. Me ha guiado a emprender esta tarea la necesidad de recuperar fuentes bibliográficas y de prensa dirigidas a captar las trayectorias de las figuras arquetípicas representativas del período: su producción (textos, producción artística, etc.), las instituciones en que participaron, sus posiciones ante los distintos núcleos de disyunción y crítica, además de las vinculaciones entre la actividad cultural y la política”.

¿Por qué el término “productor cultural”, en lugar de intelectuales, notables, artistas, creadores etc.?

El término “productor cultural” ha sido objeto de una variedad de usos de sentido común y forma parte de esos conceptos ampliamente extendidos, que encubre una diversidad de significados que varían de un contexto a otro. Para referirnos a esta figura he adoptado como guía el concepto de “productor cultural” acuñado por Raymond Williams que, si bien no define la categoría en sí misma como una construcción conceptual, reivindica su figura en relación con la definición clásica de “intelectual”. Comparto con Williams la idea de que los productores culturales se configuran en un colectivo más general de trabajadores culturales, y que la concepción aristocratizante del intelectual excluye a una variedad de artistas, intérpretes y trabajadores culturales que no pueden ser definidos como “intelectuales” en sentido estricto, pero que colaboran con sus obras ampliamente a la cultura general. También excluye a los variados tipos de trabajadores intelectuales (funcionarios, expertos, maestros, profesionales liberales) que están instalados en burocracias o corporaciones mediáticas, que son los responsables de la reproducción cultural, y son figuras importantes en la instalación de sentidos.

De ahí que advertí la necesidad de detenernos en la intersección entre las lecturas de Bourdieu y de Raymond Williams en torno de la definición clásica de “intelectual” vs. la de “productor cultural”. En este sentido, la perspectiva de Raymond Williams atraviesa este trabajo y se hace particularmente presente en la definición de la muestra de 78 productores culturales de cinco generaciones que tuvieron presencia entre 1900 y 2010. La integran un conjunto de creadores intelectuales, poetas, ensayistas, historiadores, filósofos, difusores de la lengua quichua, hombres y mujeres que dijeron una palabra nueva o reivindicaron otras. También incluimos a músicos y artistas que desarrollan un estilo creativo.

¿Cuál es el concepto de generación con el que se analiza los movimientos?

El centro de interés de mi lectura proviene de la teoría de las generaciones expuesta por José Ortega y Gasset en los años ‘30, de fecunda aplicación en la historiografía argentina pero no utilizado en la santiagueña.

Según el filósofo español, el concepto de “generación” no es biológico sino histórico, lo que la constituye es su inserción en una figura de mundo determinada. Una generación no es una fecha sino una “zona de fechas”, y pertenecen a una misma generación los que han nacido dentro de sus límites. El español establece distintos momentos de la vida que caracterizan el rol desempeñado por una generación: etapa receptiva, de reacción ante el mundo vigente e inicio de una nueva vigencia, etapa de declive y retirada. Sobre la base de esta teoría intento ofrecer un criterio de periodización generacional que me permitió ordenar de modo explícito y cronológico a los actores relevantes y entender la producción cultural dentro de su contexto histórico y cultural. Todas las generaciones son ricas en contenidos conceptuales, estilísticos y temáticos. Lo que hace a unos períodos más perceptibles es la labor creadora, individual y autónoma que materializa una idea o pensamiento en una forma especial de creación visible. La literatura, el ensayo, la poesía, las artes plásticas, la dramaturgia, la escultura, la música y la danza folclórica y, recientemente, el foto-documentalismo, la gestión cultural y la producción audiovisual son algunas de las disciplinas artísticas que han sobresalido en la producción de los principales influyentes.

En los últimos años, ¿ha cambiado en algo la manera de leer los procesos culturales del Siglo XX?

En los últimos quince años se han producido notables logros en la recuperación y edición de textos de época, y estudios que estimularon su lectura. Antologías, reediciones, rescate de clásicos, nuevas voces y consagrados son algunos de los formatos que definen el fomento a la publicación de libros, una congruencia de esfuerzos y voluntades, en la que concurren escritores, editores y críticos, maestros e investigadores, funcionarios del Estado nacional, provincial y municipal, entidades privadas y bibliotecas. Ello muestra que no ha disminuido el interés científico, económico y político por la historia, y aunque ha encontrado un clima intelectual, que coincide en la necesidad de volver a estudiar el pasado. Aunque tenemos datos aislados acerca de los cambios recientes producidos en el campo cultural, no disponemos de un cuadro general de su situación comparable al que tenemos acerca de la población y la economía. Advertí que la segunda mitad del siglo XX no había sido abordada aún en una lectura conjunta que ponga de relieve las corrientes y movimientos de opinión en sus continuidades y transformaciones. Es por esto que, asumí la difícil pero desafiante tarea de un estudio integrador y comparativo que permita a lectores de hoy entender el campo cultural santiagueño.