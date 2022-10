Los Passone Simón: una lección de superación y de hermandad que los ayudó a “realizarse” en Buenos Aires

30/10/2022 - 23:15 Santiago

EL LIBERAL en Buenos Aires (enviados especiales)

Luciana Passone Simón (33) y sus hermanos Santiago Passone Simón (29) y Tomás Passone Simón (24), forman parte del universo de jóvenes profesionales santiagueños que decidieron forjar su futuro en la Ciudad de Buenos Aires.

Son hijos de dos reconocidos oftalmólogos: Ricardo Passone y Teresita Simón, y en diálogo con EL LIBERAL, contaron que repiten la historia de sus padres, quienes también decidieron apostar en un momento de sus vidas, a desarrollarse en la “Ciudad que nunca duerme”.

Incluso Luciana y Santiago nacieron y vivieron sus primeros años en Caba, aunque luego crecieron en suelo santiagueño, y se identifican como tales.

Cada uno narró cómo viven, acerca de su profesión, qué es lo que los cautiva de la Capital Federal y qué añoran de su Santiago del Estero querido.

Los tres viven en Recoleta, a pocas cuadras uno de otro: Tomás y Santiago en un departamento y Luciana con su novio, en otro.

Estar cerca es importante para que los hermanos puedan sobrellevar el ritmo y los hábitos de una ciudad tan dinámica como Buenos Aires.

También contaron qué recomendación le darían a otros jóvenes que como ellos, quieran intentar realizarse en la city porteña.





Luciana





Luciana es Licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Católica UCA de Córdoba.

“Después cuando me recibí, me vine a Buenos Aires, hice una maestría en Finanzas, en la Universidad Di Tella. Tengo 33 años, y llegué en 2012, con 23, hace 10 años”, introduce la mayor de los hermanos y la primera que desembarcó en Buenos Aires.

“Desde que llegué en 2012, comencé a trabajar, a empezar mi carrera laboral. Y recién en 2015, después de tres años de estar en la ciudad, comencé mi maestría. Actualmente estoy en Pedidos Ya, cuando me vine estuve casi un año en Raiders, la marca de ojotas, como asistente del encargado de la parte contable. Después trabajé dos años en Pfizer, como analista de planeación de demanda. Pfizer tenía la mayoría de productos que eran importados, y debía armar la planificación de cuántos productos íbamos a necesitar para pedir a las plantas de Estados Unidos, y controlaba todo el proceso de importación. El mismo Pfizer, nos pedía hacer análisis de tendencias de mercados de datos, de data science”, recordó.

“Estuve cuatro años en este laboratorio -continuó- y me cambié a Despegar, donde tuve varios roles, pandemia de por medio. Trabajé con muchas países, haciendo seguimiento de todos los objetivos. Y desde en octubre del año pasado trabajo en Pedidos, a cargo del planeamiento de estrategias de venta”.

Convive con su novio, se instaló en un departamento en Recoleta, a tres cuadras del edificio donde viven sus hermanos Tomás y Santiago.

Acerca de cómo fue la experiencia de llegar a instalarse en Buenos Aires, Luciana describió: “Cuando me vine para Buenos aires, mis hermanos quedaron en Córdoba (estudiando en la universidad), pero conviví con una amiga del colegio, durante cuatro o cinco años. Alquilamos juntas, ella hizo una residencia de odontología, hasta que terminó y volvió. Estar con ella me ayudó un montón”.

Luciana confesó que “lo más difícil (para adaptarse a Buenos Aires) es entrar en ritmo. Es un ritmo muy distinto a lo que es Santiago y Córdoba. Allá (por Santiago) tienes más posibilidades de planes espontáneos. En Buenos aíres, la agenda se hace con tiempo, las distancias son más grandes. En esos primeros momentos, no llegué sola, teníamos un grupo de chicos que estábamos en la misma, nos juntábamos con otros santiagueños”.

Pese a los 10 años en Buenos Aires, Luciana remarca que “la erre (pronunciación típica de los santiagueños) no la cambio, acá se dan cuenta que no soy de aquí. No saben de dónde soy. Eso sí, al taxista no le des la erre porque te pasea”, dijo entre risas.

Sobre lo que más extraña, dijo que es la “espontaneidad de estar un rato sin hacer nada, de estar así y que alguien te busque o te llame y armar un plan. Acá, eso casi que no existe y si existe es gente que no es Capital Federal, sino más del interior de Buenos Aires”.

La mayor de los hermanos Passone Simón dijo que vive a dos cuadras de Tomás y Santiago y que “al estar tan cerca, tenemos esta espontaneidad que se extraña. Hacemos planes en Buenos aires, hay muchas actividades para realizar y al que interesa algo manda un mensaje y armamos un plan”.

Sobre cómo la impactó Buenos Aires, contó: “Como toda ciudad grande, te abre la cabeza, conoces cosas que estando en tu ciudad tal vez no. Aquí hay mucha diversidad, culturas distintas. Hay gente que se dedica a cosas que nunca escuchaste, te hace conocer muchas cosas”.

Acerca de las recomendaciones o cuestiones a tener en cuenta que señalaría para otros jóvenes que quieran instalarse en Buenos Aires, a partir de su experiencia, Luciana señaló: Venirse cuesta, adaptarse. Si vas a venir, hay que tener la cabeza abierta para encontrarte con costumbres distintas, formas de vida distintas; pero hay que tener paciencia, cuesta pero uno tiene que tener apertura para adaptarse, y sacarle jugo, estar abierto como una esponja y absorber todo. A nivel laboral, además de aprender, tenés las ventajas que aquí las cosas nuevas siempre llegan primero, lamentablemente siempre llegan primero a Buenos Aires. Es una gran ventaja, ser el primero que agarra algo”, sentenció.





Santiago





Santiago Passone Simón tiene, 29 años, y es el segundo de los hermanos. Por el momento, vive en Recoleta en un departamento junto con su hermano Tomás (Tomi).

Ingeniero en Sistemas, recibido en 2018 en la UCA de Córdoba. Desde que se recibió, viene trabajando como desarrollador de páginas web para la empresa Hexacta con clientes de Estados Unidos.

“Vivía en Córdoba y el año pasado me mudé a Buenos Aires, haciendo una maestría, ya que por presencialidad me tuve trasladar”, contó EL LIBERAL.

Sobre su ámbito laboral, señaló que “la pandemia como pasó en muchos lugares, ha acelerado muchas cosas, entre ellos la forma de vida remota. Después de la pandemia, estaba liberado para no ir a oficina nunca más o hacerlo por elección propia”.

Pero tuvo que mudarse a Buenos Aires por su maestría, y su estilo de vida sufrió un cambio rotundo. “Más que nada, el cambio de ritmo vida, la vida social, es más acelerado. La gente con toda esta locura de vida, también cambia lo que es la relación. Hay otras mentalidades, está el tema de cómo se vive en Buenos Aires y por lo tanto no hay mucha relación; está esa brecha que cuesta romperla. En Córdoba era similar a Santiago, tenía muchos amigos”, contó.

Santiago trata de mantener algunas costumbres, algunas que añora y que por el ritmo de vida, las realiza de vez en cuando. “La siesta siempre está (risas); lamentablemente cómo es la forma de trabajo, todo de corrido, no se disfruta. Pero el fin de semana, unos minutos siempre me tomo.

“También extraño los amigos”, señala Santiago, por eso el vínculo con sus hermanos es clave en su vida social para disfrutar de una ciudad como Buenos Aires. “Más que en nada en Buenos Aires, me gusta salir a conocer, hay muchas posibilidades, cosas, actividades sociales. Nos gusta salir a tomar a un café, compartir algo, y los domingos cuando se puede, hacer un asado”, dijo de los rituales familiares con sus hermanos.

Finalmente, Santiago también deja un consejo para otros jóvenes que quieran desarrollar su vida en Buenos Aires. “Por el hecho de estar lejos, uno tiene que estar decidido para venir, lo de extrañar va a estar siempre. Pero lo bueno, lo importante, es lo que uno quiera. Lo más importante, es ser uno mismo, lo que vale, y no dejarse sobrepasar por la vida cotidiana, por la persona a tratar. La cosa va por ahí”, sentenció.





Tomás





El menor de los hermanos Passone Simón, Tomás, de 24 años, es Ingeniero Industrial. “Me recibí en Córdoba, hice una ruta idéntica a la de mis hermanos: estudié en la UCA de Córdoba, en la Facultad de Ingeniería”.

Apenas se recibió, “me vine para Buenos Aires. Empecé a trabajar antes de recibirme. Trabajo en IQVIA, una empresa que se dedica a la industria de la salud. Básicamente, vende información del mercado farmacéutico. Los clientes son los laboratorios”.

“Mi último año lo cursé en plena pandemia. Necesitaba horas de práctica para poder recibirme, así que empecé a trabajar. No estaba buscando puntualmente Buenos Aires, pero faltaban opciones y en medio de eso me surgió posibilidad de trabajar aquí, me cerraba”, contó sobre por qué eligió Buenos Aires para trabajar.

Y rescató: “Ha sido una decisión fácil porque tenía familia aquí”, en referencia a su hermana Lucía que ya estaba instalada.

“Tomi” como lo llaman en su familia, rescató que los hermanos tuvieron el “100% apoyo” de sus padres para decidir forjar su futuro en Buenos Aires. “Ellos acompañaron nuestra decisión y eran de darnos muchos consejos de cómo es la vida aquí; teníamos toda la información”, contó.

En cuanto a las costumbres, y qué es lo que más extraña, Tomás señaló que “es difícil mantenerlas en los ambientes donde por ejemplo, el ambiente laboral, no hay santiagueños. Es difícil mantener nuestras costumbres, pero sí cuando nos encontramos con otros santiagueños; ahí es más común juntarte a comer un asado, hacer una guitarreada”.

En cambio, sobre los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. “El estilo de vida aquí, la gente, es más fría, más distante. Es menos amigable, menos cálida. Es distinto, pero es algo que siempre me contaban mis padres, algo que ya lo tenía entendido”, recordó.

Expresó que extraña “compartir con sus amigos de Santiago”, pero que a pesar de la diferencia de edad con sus hermanos, tienen amigos en común con los que realiza las clásicas juntadas: “Tenemos la suerte de compartir grupos”.

Acerca de un consejo que le daría a otros que como él, quieren probar suerte en Buenos Aires y realizarse profesionalmente, manifestó: “No es fácil Buenos Aires; en principio en ningún lado, no difiere mucho de ir a Buenos Aires, a Córdoba o Salta. Pero está bueno como desafío, no es fácil, y te da las oportunidades para poder adaptarte y disfrutar”, rescató.

Sobre qué lo que más lo impacta de esta gran ciudad, dijo que es el “anonimato, esto por su magnitud, te muestra lo grande que es. Esto es lo que nos llama la atención a quienes venimos de ciudades más chicas. A nosotros lo primero que nos disparó como santiagueños, es que Buenos Aires es muy grande”.