La campaña "Más luces, menos ruido", será lanzada antes del inicio del Mundial

01/11/2022 - 22:50 Santiago

Santiago Azul TEA, con el incondicional apoyo de VAY (Venzamos al Autismo YA) adelantará el lanzamiento de la campaña "Mas Luces Menos Ruido" a fin de concientizar a la población sobre la necesidad de utilizar más fuegos artificiales y erradicar el uso de estruendos durante el Mundial de Fútbol que se disputará en Qatar.

A 18 días del inicio de la máxima competencia de fútbol, el organismo que nuclea a padres de chicos con el trastorno del espectro autista, contó a EL LIBERAL que, si bien esta movida de concientización solía iniciarse en diciembre, de cara a Navidad y Año Nuevo, se decidió adelantar con la consigna de que en el Mundial "Festejemos todo". Ese será el lema con el que se impulsará la campaña este año.

Movida

En diálogo con Patricia Zírpolo, titular de Santiago Azul TEA, adelantó que, aunque no existe una fecha exacta, el lanzamiento de "Más Luces Menos Ruidos" será en los próximos días.

"Por suerte, en los últimos años, el país entero se hizo eco de la campaña y necesitamos reforzar este acompañamiento. Esta campaña no sólo la iniciamos por nuestros chicos con autismo, sino por todas aquellas personas con sensibilidad auditiva, llámese, bebés, mayores, gente que se encuentra internada, y además por nuestras mascotas, que para muchos representa un integrante más de la familia", expresó Patricia.

Un sueño

Asimismo hizo visible el deseo que acercar una bandera hacia Qatar, aunque plantada en la realidad, sabe que podría tornarse muy complicado.

"En el Mundial anterior preparamos una bandera en la que nuestros chicos con autismo plasmaron sus manos y por intermedio de gente que desde Santiago viajó estuvo presente en los partidos de la Selección Argentina. Nuestra idea es hacer algo similar este año, pero sabemos que no es nada fácil", ahondó.

Convocó a todas las asociaciones e instituciones que deseen unirse a la movida solidaria, a contactarse a través del Facebook de Santiago Azul TEA. La idea es darle la mayor difusión posible para lograr una máxima adhesión de los santiagueños.

La idea es que se utilicen luces, para no hacer daño a nadie durante los festejos

Desde Santiago Azul TEA, como todos los años aclaran que esta campaña no se realiza en contra del que vende pirotecnia, "porque hay muchísimos productos que no son de estruendo y que se pueden comercializar. Estamos en contra de las bombas, que tanto daño provocan en nuestras personas con autismo y también en otros. No queremos arruinarles su negocio, queremos que la gente tome conciencia y no nos hagamos daño entre nosotros", sentenció en una oportunidad Patricia Zírpolo sobre la finalidad de la campaña que será lanzada en los próximos días en la provincia.