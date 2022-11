Revelan un gran crecimiento de las consultas por lumbalgia

03/11/2022 - 01:01 Santiago

El regreso de la permanencia de las personas a sus lugares de trabajo luego del tiempo de pandemia, significó que se retomen hábitos que muchas veces suelen ser perjudiciales para la salud, principalmente los relacionados con las posturas que se adoptan para desarrollar las tareas.

Tanto es así, que en los últimos tiempos se vio en Santiago un crecimiento exponencial de las consultas médicas por afecciones musculares, según lo reveló el médico traumatólogo Dr. Carlos Scaglione, quien se desempeña tanto en el ámbito público como privado.

"En todas aquellas áreas donde hay trabajo muscular, que tiene que ver con la dinámica corporal, hubo un incremento notable de las lumbalgias, que volvieron a ocupar casi el primer lugar en el ausentismo laboral, lo que significa desde el aspecto sanitario, un punto de inflexión para los tratamientos", indicó el profesional, quien es docente de la carrera de Ciencias Médicas de la Unse.

Dijo que también se observa que "después de dos años y pico, en la que hubo muy poca actividad desde el punto de vista físico, se dio el sobrepeso, y con mucho volumen abdominal, y en la vuelta de la exigencia física, la lumbalgia apareció como la expresión del dolor, la molestia y las dificultades".

Cervicobraquialgia

“Por otro lado, en oficinas y todo lo que sea trabajo con pantallas, hubo un incremento de la segunda patología más frecuente, que es la cervicobraquialgia, que es dolor de cuello, en los hombros y en los miembros superiores, un agotamiento muscular que la gente lo refleja en la nuca, en los hombros y en los brazos”, explicó.

Explicó que esta patología “era denominada enfermedad de los oficinistas, que no lo es tal porque hoy las pantallas y el trabajar sentados frente a la Internet es algo habitual en todos los trabajos, conlleva fijación visual, no siempre en posición adecuada, no siempre la posición del teclado está correctamente ni la pantalla está al frente en las condiciones adecuadas, y el asiento, tampoco cumple con los requisitos de tener la espalda apoyada y los brazos a la altura normal del teclado”.

“Esto provoca dolor en el cuello, musculares que tienen un origen musculo esquelético, y se agrega el cansancio visual, que va a dar la clásica cefalea y la sensación de cansancio”, amplió.

''Una buena postura y las pausas sirven como prevención''

El doctor Scaglione aseguró que, con medidas simples en cuando a las posturas que se adoptan al trabajar y pausas para descontracturar los músculos, se pueden prevenir los dolores lumbares, que pueden volverse crónicos.

"En el caso de los oficinistas hay una serie de rangos. En primer lugar, el asiento ergonómico que cumpla con los requisitos de estar con la espalda apoyada y se regule en altura; apoyar los pies para que las rodillas estén flexionadas en 90 grados, es decir, que la persona esté cómodamente sentada. La pantalla tiene que estar en frente, para no tener que agacharse para verla, y el teclado a la altura de los codos flexionados, y un apoyo para el antebrazo, para que la mano no esté colgada en el aire", recomendó.

También consideró como importante “que cada hora, u hora y media, la persona debe levantarse del asiento y hacer un mini recorrido como si fuese al lavabo, hacer una pequeña caminata, estiramiento de brazos y hombros, flexión de cuello hacia ambos lados. Todo durante unos cinco minutos, más o menos, que van a significar la descontractura e irrigación sanguínea en la zona”.

“Lo que está contra indicado es que sea todo seguido, que estemos toda la hora en la misma posición, y eso es lo que produce el agotamiento”, enfatizó.

Recomendó también a aquellas personas que van a realizar esfuerzos, usar “doble faja, la lumbar, que es la que hace que los músculos abdominales estén más hacia dentro y por lo tanto la columna trabaje en forma funcional, y cuando se vayan a hacer tareas de mayor esfuerzo, el cinturón ergonómico, con los arneses de hombro, reajustables”.