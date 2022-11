Ariel Pettinichi, un sobreviviente de la pandemia más cruenta de los últimos años

03/11/2022 - 02:01 Santiago

Hay historias que uno no sabe por dónde comenzar a contarlas, si por el principio o por el final, porque lo uno cobra sentido con lo otro, como las dos caras de una misma moneda.

Ese es el caso de Ariel Pettinicchi, el sobreviviente de 41 años de uno de los cuadros de Covid 19 más difíciles que atendió el cuerpo médico del Hospital Mama Antula, durante la pandemia.

Estuvo 31 días internado; 15, en coma farmacológico; Dios le habló en sueños, se despertó y comenzó a ver la vida desde otra perspectiva: la de aprovechar cada momento con los que más quiere, y continuar poniéndose metas, como cuando abandonó el centro de salud en silla de ruedas, aquel 21 de junio de 2021, sin poder valerse por cuenta propia, usando pañales y con 25 kilos menos.

A la semana de haber regresado a su casa, Ariel ya podía hacer pasos, micro movimientos que contaba por segundos, pero que le permitían llegar al baño, acompañado por su hijo, Benjamín, de 18 años, o su esposa Luciana Magheri. “Me daba vergüenza que ella me tuviera que cambiar pañales, aunque me decía, ‘para eso estamos, para acompañarnos en la salud y en la enfermedad”, cuenta movilizado aún por los recuerdos.

Y es que hasta el domingo 15 de mayo, cuando el dolor de cuerpo se volvió insoportable, y se sentía como si tuviera un cuchillo clavado en la espalda; mientras la fiebre no cedía, Ariel era un hombre de 1,63 cm, con 73 kilos, lleno de energía y con una agenda cargada de actividades. De esos que trabajan de lunes a viernes largas jornadas y esperan con ansias el sábado a las 3 de la tarde para “perderse” jugando a la pelota con los amigos.

De aquel hombre solo quedaba la sombra, después del periplo que empezó en la ambulancia que lo condujo al Hospital Independencia, donde le mostraron una placa con los pulmones tapados; que siguió su estancia por tres días en el Nodo Tecnológico y que finalmente pudo ser internado en el Hospital Mamá Antula.

“Me acuerdo que cuando me dieron el alta y mi esposa me estaba ayudando a vestirme para volver a casa, me ví las piernas, eran la mitad de lo que yo tenía. Yo tenía piernas gordas, grandes, producto de jugar al fútbol. Necesitaba hacerme como 7 nudos al pantalón. No me podía sostener solo. A mí que siempre me gustó estar arregladito, verme así era… ´mamadera!!!´. De tanto estar acostado hasta se me habían hecho escaras en los codos, y eso que los kinesiólogos me movían y me hacían hacer ejercicios”, recuerda.

Sin embargo, ya había experimentado lo peor, el miedo a morir, y no solo el miedo sino la cercanía real a dejar de existir por un cuadro de salud que mejoraba y desmejoraba, sin darle descanso ni a su cuerpo, ni a los médicos que libraban un sinnúmero de batalles, ni a la angustia que envolvía a su familia y amigos.

“Cuando volví a casa me puse la meta de que iba a volver a caminar. Seguí con el tratamiento que me indicaron los médicos, unas diez inyecciones en la panza (cada una costaba $18 mil), las pastillas y los ejercicios con los kinesiólogos. Para todo necesitaba plata, por suerte mucha gente nos había ayudado a juntar los $186 mil que costó la medicación con la que me sacaron adelante. Superamos esa cifra, y nos sirvió para el después”, señala.

El después. Nadie sabe a ciencia cierta cómo será el después. No lo supo cuando abandonó el Mama Antula, donde tiene gente a la que le estará eternamente agradecido (la Doc. Ximena, Facu, Verito, Sol); y tampoco lo sabía el 26 de mayo cuando le avisaron que lo iban a entubar.

“Yo pensaba que te colocaban un aparato y que seguías despierto. Y cuando me explican que me tenían que dormir lo único que les dije era que el 31 de mayo cumplía años y que me gustaría estar en casa con mi familia. Los médicos se miraron y me dijeron que iban a hacer todo lo posible, me di cuenta de que las cosas no estaban bien. Desperté 15 días después”, explica.

El despertar lo trajo de vuelta a la vida, y lo llenó de angustia, porque no veía más que a los médicos y a los enfermos al lado suyo. “Creo que fueron cuatro días de mirar el techo, el reloj, la tele y una ventana que estaba a la izquierda de mi habitación. Sentía mucha soledad y pensaba que me habían abandonado. Pero no podía hablar porque de tantos días de haber estado entubado, las cuerdas vocales estaban lastimadas. Encima no me podía mover. Me preguntaba en silencio, ‘¿tan mal marido, padre, hijo, amigo fui para estar pagándolo así? Hasta que mi esposa apareció detrás de esa ventana, y a través del vidrio me hablaba. Ahí recuperé las ganas de seguir peleándola, de vivir”.

Sobre esa pelea sin pausa había hablado con Dios en sus sueños, durante esos largos 15 días dormido. “Estando en coma farmacológico, he soñado más que en toda mi vida. Tuve sueños horribles, me vi muerto, tirado en un tacho con otros cadáveres, saltando de ahí. Y también tuve mi encuentro con Dios”.

Hacía poco más de un año que Ariel Pettinichi se había convertido en creyente a raíz de una visita a la Nueva Alianza, la iglesia evangélica a la que recuerda, primero se había negado a ir junto a su esposa.

“El día que soñé con Dios, ese día desperté. Tenía médicos alrededor mío, hablándome, acariciándome, casi como en el sueño. Ahí también vi a los médicos arriba mío, haciéndome las maniobras de resucitación, hasta que me tapan y los escucho decir, ‘ya hemos hecho todo lo posible’. Inmediatamente siento como si estuviera subiendo por un ascensor. Se abre la puerta, veo un camino blanco, con flores a los costados, y a Dios. Al mirarlo, le pregunto si sigo luchando o no. En mi sueño le digo que estoy un poco cansado, y él me dice, ¿qué quieres que te haga ver para que sepas que te vas a salvar?”.

Ese domingo 15 de mayo, cuando la ambulancia iba a trasladar a Ariel desde su casa hasta el hospital Independencia, él se despidió de su esposa con la idea de que tal vez no iba a regresar, porque eran tantas las muertes por coronavirus, que imaginó ese posible desenlace para él. Por eso, se apuró en decirle a Luciana: “Te amo. Si me llega a pasar algo, cuando veas un pajarito en el fondo de la casa, ese voy a ser yo. Porque a mí me gustan los pajaritos desde que soy muy chico”…

A Dios, también le pidió la señal de los pajaritos. “Había una cantidad impresionante de pajaritos arriba de mi cabeza, haciendo todo tipo de sonidos. ‘¿Estás conforme?’, me pregunta Dios, y yo le digo que no. Quiero ver si es verdad lo que estoy viviendo. Yo tenía una ventana en mi habitación, a mi izquierda. En el sueño giro la cabeza hacia ahí y me aparece una palmera con un montón de pajaritos arriba de ella. ‘¿Estás conforme ahora?’, me vuelve a preguntar y yo, despierto”.

Desde entonces, Ariel no ha dejado ni de creer, ni de agradecer ni de cuidar su diabetes y su hipertensión. Aunque los médicos le habían anunciado que recién en 6 meses, desde aquel 21 de junio, iba a poder volver a trabajar y a jugar el fútbol, él pudo retomar su vida normal en octubre del año pasado, sin ningún tipo de secuelas.

Para celebrarlo, en diciembre quieren dar el “sí”, porque aunque conviven felizmente hace 15 años nunca oficializaron el matrimonio. “Mi mujer hizo la promesa de que si todo salía bien nos íbamos a casar. Lo íbamos a hacer en diciembre del año pasado, pero tenía que resolver unos papeles. Ahora, no hay impedimentos”, cuenta.

A lo largo de estos años Ariel Pettinicchi y Luciana Magheri contruyeron una feliz familia. Él ya tenía a Benjamín, que hoy tiene 18; y ella, a Luba Monteros, que cumplió 15 años y a quien Ariel ayudó a criarla como si fuera su propia hija. Además, juntos tuvieron a Bastian, de 8 años.

Solo les queda dar un nuevo paso simbólico, el de volver a hacerse la promesa de seguir acompañándose y cuidándose tanto en la salud como en la enfermedad. Ya dieron muestras de que saben hacerlo.

Pese a que Luciana, asegura que no le hacen falta los papeles para sentirse su esposa, y que nada cambiará, lo que vivieron juntos le aporta otro significado a la propuesta. Por eso, se anima a ser ella ahora quien le pregunte: “Ariel, ¿te casarías conmigo?”.