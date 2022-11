María Freytes: “Yo era mucho más cerebral. Empecé a escuchar al cuerpo porque es muy sabio”

03/11/2022 - 02:48 Santiago

Fue panelista de Resumen de los medios, Intratables y Desayuno Americano. Tuvo un late night show, pero un día decidió aparte de los grandes medios televisivos y refugiarse en Instagram, con un programa para el que genera su propio contenido y tiene más de 92 mil seguidores. María Freytes es su nombre y su mirada sobre la vida es interesante.

En un diálogo con “A solas con EL LIBERAL”, ciclo de entrevistas a personalidades con motivo del 124° aniversario de EL LIBERAL.

¿Qué son los “Filosofanding Con Freytes” y los “BloodyMary”? ¿Qué temas desarrolla desde la red social de Instagram? ¿Cuáles son sus proyectos? María habló de estos y otros temas. Conozcámosla.

¿Cómo ha sido su experiencia como panelista en “Resumen de los medios”, “Desayuno Americano” e “Intratables”, en un principio y, ahora, con “Destacados”?

Fue de mucho aprendizaje. Entré muy de casualidad. No es que yo venía haciendo de cronista durante años o venía sabiendo que quería estar en la televisión. Tenía la fantasía de la comunicación, ni siquiera creo que tenía la fantasía clara de que era la comunicación lo mío. Llegué de casualidad. El ex marido de una media hermana, así como todo medio complejo, dijo: “La quiero probar a María en RSM (“Resumen de los Medios”). Pasé de cero, de estar en otros trabajos que nada que ver, a los resúmenes de los medios con Mariana Fabbiani con lo cual entré a un lugar sin saber a dónde entraba. Ahí solo acumulé experiencias La verdad que fue consciente e inconsciente a la vez. Consciente porque, bueno, cada vez que tenía que jugar un personaje no lo jugué. No quería jugar ningún personaje que fuera funcional a la televisión. Creo que manejé la conciencia y la inconsciencia en paralelo, pero por sobre todo aprendí y en un momento, después de mucho tiempo, como que tamicé esa información.

-¿Se le hizo cuesta arriba ser una misma dejando de lado posturas o personajes?

No, creo que se me haría mucho más difícil no ser. Siempre digo que es más fácil ser genuino y es más fácil ser buena persona que ser mala persona, Es un muy buen plan ser bueno y es un muy buen plan ser genuino si te sale porque no tenes que estar pensando en paralelo. Es una sola energía en un mismo lugar.

-¿Cuál fue el disparador que te hizo alejar de la televisión y generar contenido propio para Instagram, como es su caso?

La libertad fue una condición. La libertad de manejar mis tiempos, mis horarios, poder estar en mi casa y con mis hijos y convivan mi parte de madre, que disfrutó muchísimo, y también mi parte profesional que disfruto muchísimo. La libertad de horarios y de lugares, entendiendo además que hoy el medio es prender tu celular y es un medio, fueron importantes. Y después también que es, tal vez, cuando uno entra en un producto que ya está formado sino sos la conductora, incluso siendo la conductora o panelista, sos una rama de un árbol ajeno. Entonces, tu contenido va a estar siempre cortado a que opines o ya un tema está dado por otro, la profundidad va a estar dada por el formato. A donde quieras llegar va a estar dado por la conductora, por el resto del equipo o por el formato. Entonces, eso cortaba mi decir. Eso me lo dijo Novaresio (Luis, conductor televisivo): “Vos tenes algo para decir. Como que ya lo vas a encontrar, pero vos tenes algo para decir por eso vas a terminar buscando tu plataforma para poder decir lo que queres decir”.

-¿Encontró en Istagram esa libertad que buscaba? ¿Cómo hizo para que creciera, se estableciera, trascendiera y permaneciera?

Lento, pero firme en el camino. Es un mensaje que estoy trabajando mucho últimamente. La gente quiere que todo salga ¡ya!, como que estamos muy acostumbrados a los tiempos del reloj. Cada vez estoy más convencida de que el reloj marca el tiempo de otras cosas. Cuando se trata de encontrar tu camino personal, transitar emociones, “duelar” algo que te pasó y resolver un vínculo es cuando hay que tener más paciencia y poder permanecer más cómoda o menos cómoda, más incómoda, buscando, Yo soy una eterna buscadora, pero desde la alegría, La experiencia te sirve cuando la usas para aprender. Hay que escuchar más al cuerpo. Yo era mucho más cerebral. Empecé a escuchar al cuerpo porque es muy sabio.



- ¿Qué le dijo el cuerpo? ¿Qué escuchó? ¿Qué le reprochó?

Tu cabeza que te va a decir: “Bueno, María, los medios grandes y fuertes son estos y estos”. Mi cuerpo me dice acá estás cómoda, acá podes combinar todo desde tu casa. Entonces, tene paciencia, no importa si tenes 20, 25 o 30 mil seguidores. ¿A dónde queres ir si el cuerpo se siente bien? La cabeza, muchas veces, te cuenta muchas historias y se agarra de ideas, de lo conocido.

-¿Cómo es el proceso cuándo usted sale de la “realidad” virtual a la realidad plena?

Es normal y me encuentro siempre con mucha gente muy respetuosa,

-¿Hay sueños por cumplir?

No quiero cumplir más sueños. Uno se pone como objetivos que va encontrando, pero disfruto mucho y agradezco mucho el presente. Yo cambié mucho porque era de plan y papel. Después dije menos plan y papel y más cuerpo que solo después el qué y el cómo conversa.

-¿Qué la llevó a generar esos cambios en su vida?

Escucharse uno mismo, frenar la pelota. Es algo que traigo esto de desmenuzarme. Si no hay coherencia entre lo que pensas, sentís, decis, haces, no sirve. Es la búsqueda de coherencia que algunos llaman equilibrio y otros llaman verdad. Esa coherencia está bueno porque te hace vivir como muy liviano.

Los Filosofanding con Freytes, el BloodyMary y el movimiento Slow

Los Filosofanding con Freytes es una sección que la acerca más a la gente. Está en su cuenta de Instagram, que tiene más de 90 mil seguidores, y es el medio que la comunica con el público. Allí, María habla acerca de temas importantes para la audiencia.

Otro de los contenidos que se destaca es BloodyMary, segmento en el que María conversa con famosos, reflexiona y, en forma auténtica, fortalece los lazos con su audiencia.

María también adhiere al denominado movimiento Slow, una corriente cultural que promueve una vida más calmada, focalizándose en aquellas actividades que priorizan el

desarrollo personal y en el uso de tecnología orientado al ahorro de tiempo, con el objetivo de tener una vida más saludable y plena.

- La escucho hablar y me trae a la mente el movimiento Slow.

Sí. Estoy bastante engancha a pesar de que soy una persona súper activa. Hay una frase que me regaló un amigo que dice: “La velocidad extrema te hace vivir en la profundidad de una pelopincho”. Hay cosas que necesitan que bucees. A mí me gusta bucear en lo que hay que bucear y en lo que no hay que bucear no hay que buscarle el pelo al huevo. Hoy hay un montón de cosas asociadas a la depresión en las redes, en todo lo que va rápido, en lo que no se piensa, en lo que no se mastica, en lo que no se pone como conciencia, que no ee frena esta cosa automática que avanza, que te deja muy vacío. Entonces, para mí, lo Slow tiene que ver no con hacer nada sino que tiene que ver con tomarte el tiempo de bucear en las cosas que tenes que bucear con los tiempos que no son los tiempos del reloj.

-Más allá de bucear en la realidad, ¿bucea en su propio ser y a eso lo comparte con la gente a través de sus propios contenidos de Instagram?

Buceo mucho más en mi ser que en la realidad. A la realidad, muchas veces, la fui apagando, la fui prendiendo para estar conectada con lo que pasa sobre todo porque creo que uno no puede estar bien en un contexto en donde la mayoría no está bien. Buceo mucho más en mi ser para permanentemente, creo que es como un disfrute.

-¿Qué son los “Filosofanding con Freytes”? ¿A dónde apuntas con ellos?

Básicamente, es tomar un tema y desmenuzarlo. Elijo un tema y busco los contrastes, los opuestos, mitos y verdades, lugares típicos y los opuestos. Me gusta desde las emociones hasta la palabra libertad y el yin y el yan. Todo puede ser un Filosofanding. Tiene que durar 5, 6, 7 minutos. Ahora estoy buscando ampliar esos contenidos en otras plataformas.

-Esos Filosofanding tienen un mensaje positivo. ¿Cómo se siente poder brindarlos teniendo en cuenta los contextos y estados de ánimos en que se vive?

El Filosofanding no busca llegar a un lugar positivo, alegre, de felicidad, de libertad o de algo que te inspire sino que es la mirada que yo tengo. Es como si vos me pones el mundo y yo tiendo a ver belleza, en todos los lugares tiendo a ver la posibilidad. Es algo que me sale naturalmente, no puedo no verla. En todos lados hay alegría, hay belleza, en el lado colateral de la muerte e incluso de lugares complejos. Si no tuviésemos la capacidad de ver belleza no hay un lugar ni para crear. Es como decir aquí hay tierra fértil, tira una semilla que algo va a germinar.

-¿Cree que ha germinado esos Filosofanding en su contacto con la gente a través de Instagram y en Destacados?

Yo lanzo algo y termina germinando del otro lado. El estar en movimiento, siendo sincero en la búsqueda de lo que uno cree que es su sueño ya es un montón.

-¿Qué tipo de devoluciones recibe de su usuario y cuánto las aplica en su vida cotidiana y en los Filosofanding?

Lo que más rescato tiene que ver con la alegría. Mucha gente me dice que les inspira mi energía. Después está el tema de reflexionar y ayudar a reflexionar o a desmenuzar las cosas. Y todo lo que vuelve lo uso todo el tiempo.

-¿Todo es odio en las redes sociales?

No, no todo es odio. Uno, muchas veces, dice que Instagram es más para las fotos y la moda, pero no porque se pueden hacer cosas como las que estoy haciendo.

-¿Está usted solo en Instagram o está buscando otras plataformas para multiplicar su mensaje?

Estoy queriendo explorar el podcast, que lo piden mucho, y con algo que tenga que ver con una conversación. Crezco mucho cuando converso con otra persona. Entonces, el podcast podría ser, Youtube podría ser. No quiero caer en eso de que ahora hay que tener TikTok, Youtube, podcast. Si no tiene sentido, uno tiene que tener el coraje de decir no. Tampoco tengo ganas de atiborrar mi agenda de trabajo porque me gustan mucho otras cosas que no tienen que ver con lo labor. El trabajo en equipo es algo que voy a poner ahora por delante.

-¿Responde usted personalmente las preguntas?

Respondo yo a las preguntas.