Se concretó la 1ª Jornada de Atención del Niño con Quemaduras

04/11/2022 - 01:16 Santiago

Con un marcado éxito se desarrolló la 1ª Jornada de Atención Inicial del Niño con Quemaduras Graves y Manejo Ambulatorio y el taller para padres “Prevención de quemaduras”, bajo la modalidad virtual. Esta actividad fue organizada por el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados y la Oficina de Comunicación a Distancia “Telesalud” del Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón”, con el auspicio de la Asociación Argentina de Quemaduras (AAQ).

Se conectaron alrededor de 680 dispositivos de diferentes puntos del país y de la provincia, entre los cuales quedaron registrados los siguientes hospitales Avelino Catelán, de Chaco; 9 de Julio, de la Paz, Buenos Aires; Unso San Isidro, de Buenos Aires; Sease 107 Santiago del Estero, Córdoba Capital, Distrital Selva, Quilmes, Bs. As.; Niño Jesús, de Tucumán; Palpalá, Jujuy; Cent ro Integral de Salud Termas, CIS Banda, Bariloche, Clodomira; Plottier, de Neuquén; Dr. Luis Urizar Stroeder, de Buenos Aires; Iturraspe, de Santa Fe; Puerto Madryn, Chubut; Bahía Blanca , entre otros.





Consejos

En el desarrollo de estas actividades virtuales se hizo mención a que “las heridas por quemaduras son lesiones estériles (no están contaminadas), si les ponemos cosas encima las volvemos susceptibles de contaminarse”. Asimismo, indicaron que no se debe colocar dentífrico, aceite, tierra, etc., en las quemaduras. Las ampollas pequeñas (hasta 2 cm aproximadamente) no se revientan; caen solas. Ellas mismas cubren y protegen de las infecciones.