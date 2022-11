Organizan acto de colación de los primeros médicos egresados de la Unse

04/11/2022 - 23:34 Santiago

El próximo 11 de noviembre se realizará el acto de colación de los primeros estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

El anuncio fue realizado luego de que la Unse recibiera los diplomas con los títulos.

A través de las redes sociales el rector de la Unse, Héctor Paz, quien fue el encargado de poner la firma a cada uno de los mismos, detalló: “Hoy llegaron los títulos de los primeros médicos egresados de nuestra universidad”.

En ese sentido, el rector expresó: “Me toca firmar este primer diploma que, de hecho, es histórico y pertenece a nuestro médico Nahuel Nicolás Ávila, que ha sido el primero en terminar de rendir las asignaturas del quinto año, que lo habilitaban para iniciar las prácticas profesionales”.

“Hoy es un día histórico, un día para recordar y que, personalmente, me emociona mucho”, indicó Paz, quien no ocultó “la emoción que significa poner la firma a estos primeros diplomas de médicos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero”. Asimismo, recordó que el acto de colación se desarrollará en el marco de las acciones impulsadas “camino a los 50 años de nuestra universidad”. Cabe señalar, que la Facultad de Ciencias Médicas cuenta hasta la fecha con once médicos egresados de la Unse y “eso significa un gran orgullo para nosotros”, concluyó el rector de la casa de altos estudios, Ing. Héctor Paz.