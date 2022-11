Cáncer de piel: especialista destaca el valor de la autodetección de las lesiones premalignas

06/11/2022 - 00:18 Santiago

El mes de noviembre está dedicado en nuestro país a la prevención del cáncer de piel. Los especialistas debaten sobre las últimas recomendaciones en torno de la prevención y los adelantos alcanzados en tratamientos.

En la Argentina, el melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo, afect a a cuatro de cada 100.000 habitantes, y la aparición de nuevos casos anuales muestra una tendencia hacia el crecimiento, aunque hoy se dispone de novedosos tratamientos que permiten que hasta el 85% de esos cánceres tengan buen pronóstico si se los opera precozmente.

En este sentido, la médica dermatóloga, Dra. Aldana Scaglione apuntó que en el Congreso Mundial de Cánceres de Piel se abordaron nuevas terapias, y se hizo hincapié en la importancia de la autodetección para comenzar cuando antes con los tratamientos.

“Actualmente se puede acceder a varias aplicaciones, donde existen archivos fotográficos de lunares y lesiones cancerosas, y esto puede ayudar en el autodetección de lesiones premalignas”, indicó la profesional, y mencionó entre estos sitios a Valquiria, del Hospital Italiano, Skinscan, Miiskin, Molexplore, entre otros. Explicó que, también entre las nuevas terapias se habla de la “inmunoterapia para melanomas avanzados, y cáncer de piel no melanoma, que son inhibidores de proteínas moleculares alteradas, que evitan la proliferación de tumor, la supervivencia células malignas, la invasión y metástasis”.

“Los perfiles de expresión genética son y serán una poderosa tecnología que tienen como objetivo brindar un tratamiento personalizado.

En Estados Unidos se encuentran los parches adhesivos para detección de ARN del estrato córneo, para la detección molecular temprana de melanoma”, amplió. Genética Precisó la doctora Scaglione que “el melanoma es el cáncer de piel con un gran impacto de la herencia”, en el que juegan un rol fundamental “la historia familiar de otros tipos de cáncer; el número de nevos, pieles claras, cabellos claros, ojos azules o verdes, quemaduras solares, exposición crónica, inmunosupresión”.

“El gen responsable de cabello rojo es el MC1R, cuando hay alteración genética en dicho gen, se incrementa el riesgo de padecer melanoma y cáncer de piel no melanoma. Múltiples genes se asocian con melanoma y cáncer de piel no melanoma, de alto, intermedio y bajo riesgo. Los genes alterados pueden testearse mediante paneles de screening”, ilustró. En lo que hace a la prevención, aconsejó “el uso no solo de fotoprotectores sino también de ropa adecuada y sombrero”.

“Respecto de los protectores solares, a mayor factor de protección se observa menor cantidad de células en apoptosis (muerte celular programada), la vitalidad celular se encuentra menos afectada a medida que el factor de protección solar es más elevado. Actualmente existen en el mercado 99 + y 100 fps”, puntualizó. “El melanoma es un problema mundial creciente, pero tenemos algunas luces de sólida esperanza sobre su tratamiento”, aseguran expertos.









Signos que deben originar la rápida consulta médica

En cuanto a las señales que se deben tener en cuenta y que deben motivar una consulta rápida, los especialistas mencionan: Cualquier mancha, lunar o crecimiento de piel que no se tenía o que va cambiando de tamaño, color o forma. Por eso es muy importante el autoexamen de piel, que las mujeres realizan más prolijamente que los varones. Y también ellas son las que ayudan a detectar el problema en sus parejas. Es frecuente que las lesiones en los varones sean descubiertas por sus compañeras, pero no al revés. Si la mujer tiene un melanoma en la espalda, es difícil que el hombre lo detecte. El hombre puede mirar, pero no “ve”; la mujer está más atenta a esos posibles cambios.