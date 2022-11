Pablo Hernández: “No tengan miedo, si uno ama lo que hace con pasión, se llega”

06/11/2022 - 01:08 Santiago

Pablo Hernández, bailarín de danzas clásicas que deslumbró en Santiago del Estero, hoy forma nuevos bailarines en el Teatro San Martín de Buenos Aires, tras una carrera que lo llevó a formarse en el Teatro Colón y recorrer el mundo. Nacido hace 36 años en Santiago del Estero, Capital; su familia está conformada por su pareja Fabiana Rosalez y su pequeña hija, Olivia Hernández. Joven prodigio, empezó teatro a los 13 años en el Tunse con Rafael Nofal y Patricia Ailán, con Pablo Cabanillas y Yan Pilán.

“Por esos años era acomodador en el paraninfo de la Unse y me acuerdo que soñaba con conocer algún teatro de Buenos Aires. A los 16 empecé danza clásica y al poco tiempo gané una beca en la Fundación Julio Bocca donde me cubrían todo. Gracias a esa beca me pude formar en la que fue en ese momento la mejor escuela de danza, al año siguiente entré al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón dónde años más tarde fui docente”. Se instaló en Buenos Aires en 2016 tras la convocatoria del coreógrafo Mauricio Wainrot para trabajar en el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.

“No fue difícil porque tengo la suerte de poder dedicarme a lo que es mi pasión y eso permite que todos los días disfrute mucho de mi trabajo”, contó. Sobre lo que más añora, confesó que son “los lomitos, las empanadas y mis sobrinos, la compañía de la familia y me encantaría que mi hija pueda crecer cerca de sus abuelos y sus primos”. Para no sentirse más lejos, las costumbres que mantiene es la música folclórica santiagueña: “Escucho todos los días a Peteco, Raly Barrionuevo y Néstor Garnica”. Sobre qué les recomendaría a otros jóvenes que como él quieran salir de Santiago a construir sus proyectos de vida, Pablo expresó: “Salir de Santiago y tener la oportunidad de trabajar en los grandes teatros de Buenos Aires como el Colón o el San Martín hizo darme cuenta que en Santiago tenemos un talento que nos cuesta expresar. Quizás sea por la humildad hermosa que nos caracteriza o por la timidez de creer que venimos de una provincia chica, pero cuando nos animamos, demostramos estar a la misma altura o incluso mejor que quienes han nacido en ciudades con más oportunidades”. “Específicamente en mi rubro Santiago tuvo durante mucho tiempo un techo muy bajo que obligó a muchos de nosotros a emigrar. Por suerte eso está cambiando. Admiro mucho a los jóvenes que se quedaron en Santiago y ayudan a que el nivel siga creciendo como Pablo Cabanillas, Nicolás Azar, Valentina Luque”, rescató.

“Y si es necesario salir de Santiago para seguir creciendo, mi consejo es que no tengan miedo, las puertas siempre se abren, uno no sabe cómo, pero si uno ama lo que hace con pasión, se llega. Algo que me llama la atención es que, por lo menos en mi especialidad, somos más los del interior de Argentina que los propios porteños. Creo que se debe a que al resultarnos más difícil el desarraigo, valoramos mucho más los logros obtenidos y de esa manera somos más perseverantes y llegamos más lejos. Solo hay que animarse”, concluyó. A Santiago siempre estamos volviendo, por más que vivamos fuera de la provincia. Cada vez que viajamos nunca decimos “vamos a Santiago” sino “volvemos a Santiago”. Así que si el miedo es “no volver” para un santiagueño eso es imposible.