Pamela Rosalez: “Si tienen una meta, solo hay que dedicarle tiempo y trabajo”

06/11/2022 - 01:11 Santiago

Pamela Rosalez es una joven biotecnóloga que trabaja en la industria farmacéutica, para una compañía americana desde Buenos Aires. Nació en Santiago del Estero, y su familia “está formada por mi papá José Rosalez, mi mamá Nancy del Carmen Navarro y tengo dos hermanas Fabiana y Micaela Rosalez”, contó a EL LIBERAL para agregar que su estado civil es soltera. La primaria y la secundaria la realizó en el Colegio San Francisco de Asís y egresó de la Universidad Nacional de Tucumán como licenciada en Biotecnología.

En búsqueda de perfección y continuar su formación, al año siguiente realizó un posgrado en Investigación Clínica en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. “Cuando finalicé mis estudios en San Miguel de Tucumán, decidí alejarme de la Ciencia Básica y profundicé la formación en Investigación Clínica. En ese momento, en el norte del país existía muy poca actividad en este campo por lo cual Buenos Aires era la mejor opción para continuar formándome en este mundo apasionante de la investigación. No fue fácil, el costo de vida es muy alto, si bien hay muchas oportunidades, también hay mucha gente en busca de esas oportunidades” dijo Pamela sobre los motivos que la llevaron a la capital de la Argentina. “Cuando empecé a buscar trabajo, tenía muchas carencias para aplicar a puestos que me interesaban. Entonces decidí seguir estudiando, así es como empecé un posgrado, lo cual me abrió las puertas para entrar al Hospital Italiano de Buenos Aires en un área de Investigación en medicina interna. Ese fue mi primer paso”, narró. Resaltó que este año tuvo la oportunidad de estudiar en Oxford, Inglaterra, “lo cual me permitió mejorar mi nivel de inglés y continuar desarrollándome profesionalmente”.

“Actualmente trabajo en la industria farmacéutica, para una compañía americana Merck Sharp & Dohme. Tengo un puesto global, lo que implica hablar 100% en inglés, salvo una vez a la semana, en castellano, cuando hablo con argentinos. Tener un puesto global me permite desarrollarme en otro idioma como también tener competencias interculturales. Mi trabajo es híbrido, solo una semana voy a la oficina, el resto de los días trabajo desde mi domicilio”, describió sobre su presente laboral.

Además, brinda charlas de investigación clínica en universidades nacionales como la UNT o la Unse. Confesó que a la distancia, “lo que más añoro son los asados de los domingos, estar hasta la siesta-tarde rodeada de mi familia. Las siestas de pileta con amigos, la comida árabe, el lomito”. Y reveló que “una costumbre que mantengo es dormir la siesta, pero solo los sábados o domingos”. Finalmente, dijo que “los jóvenes se tienen que animar a vivir la experiencia. Y si tienen una meta, tienen que pensar en el objetivo, lo que sueñan, a lo que aspiran, una vez definida esa parte, quedan dos cosas: dedicarle tiempo y trabajo todos los días. ¡Anímense! El único secreto está en las ganas”, recalcó.