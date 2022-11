“Lo más difícil es el idioma, pero el santiagueño resalta en todos lados por su capacidad de improvisar y su buen humor”

06/11/2022 - 01:19 Santiago

En el 2000, justo cuando estaba por finalizar la escuela secundaria, a Eliseo Monti (41) le vinieron las ganas de irse de Santiago y conocer otros países y otras culturas. Así llegó a Tünsdorf, una localidad de Alemania, pegada a Luxemburgo. Allí vive y trabaja y fundó su propio emprendimiento al margen de su trabajo principal: Fuegos del Norte, donde su tarea principal es cocinar. Asar carne de cerdo o de vaca, en reuniones familiares o de amigos.

Eliseo cuenta que hace 22 años todo comenzó porque “tenía ganas de irme un año a Europa después de la secundaria. Me interesaba mucho salir del país ya que muchos de mis amigos y familiares habían hecho eso. Me daba lo mismo a qué país, lo importante era aprender otro idioma. En el caso de Alemania se dio por un conocido de mi papá, que tenía una empresa ahí, donde podía hacer una pasantía”. Si bien luego de más de dos décadas fuera de Santiago, todo pareciera indicar que hay un acostumbramiento ya consolidado.

Pero, como reza el dicho: “Santiago no tiene riendas, pero sujeta”. “Aquí lo que más se añora es la familia y los amigos y las noches de calor santiagueñas”, cuenta Eliseo a través del “escribiendo……” que aparece en el whatsapp, a 11 mil kilómetros de Santiago y en este diálogo que tuvo con EL LIBERAL. En sus inicios en otro país, comentó que “lo más difícil al llegar fue el idioma.

El resto fue todo relativamente fácil”. Y agregó una cuestión que puede haber resultado fundamental a la hora de integrarse a aquella cultura: “Los alemanes son muy organizados. Pero el santiagueño resalta en todos lados por su capacidad de improvisar y su buen humor”. Luego de 22 años, Eliseo está pensando en regresar a Santiago en un par de semanas. Pero va a ser algo temporal. “Ya tengo una familia aquí, así que es seguro que me quedaré aquí por muchos años más”. Cuenta que si bien hubo cuestiones a las que le resultó más complicado acostumbrarse, la comida precisamente no fue una de ellas: “La comida alemana es muy rica, a mí siempre me gustó, con sus salchichas, sus estofados, el Leberwurst y el chucrut. También les gusta hacer asado, con muchos cortes de cerdo. El asado y la cerveza van de la mano aquí”, agregó. La particularidad de su vida en Alemania radica en que todos los días, como quien cruza de Santiago a La Banda, en su caso vive en un país y va a trabajar en otro. “Yo trabajo en una empresa internacional de seguros, pero aquí es muy fácil el traslado ya que estoy a 5 minutos de la frontera con Luxemburgo. Todos los días voy a trabajar a otro país”, señaló.

Con respecto a quienes estén pensando en viajar a otro país por cuestiones de estudio o de trabajo, indicó que “para vivir en otro país, la clave es el idioma y la integración. En Europa es muy fácil formar parte de algún club (de fútbol, de música o de otra cosa). Ahí se hacen contactos que facilitan aprender idiomas y hacer amigos”, recomendó. Una de sus costumbres típicas adquiridas en Santiago, también se fue convirtiendo de a poco en un emprendimiento empresario. “Ahora con lo del asado de carne argentina se está poniendo linda la cosa aquí ya que trabajo con el consulado y el IPCVA (Instituto de Carne Vacuna Argentina) y estamos inculcando la cultura del asado a los alemanes”. Eliseo hace unos años que abrió su propio emprendimiento con Fuegos del Norte. Se dedica a preparar comidas asadas en reuniones de amigos o fiestas, con el sello argentino. Y santiagueño.