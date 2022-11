“Lo más difícil es el idioma y el clima, venir de Santiago con 45 grados y pasar a 30 bajo cero; cuesta, pero uno se acostumbra”

06/11/2022 - 01:21 Santiago

Marcelo Federico Fontana (28) hace casi cinco años que vive en Rusia, pero ya lleva más de ocho años fuera de Santiago porque mientras estudiaba Filosofía en la Universidad Nacional de Tucumán consiguió una beca del gobierno ruso para irse a vivir a ese país y continuar su carrera a casi 13.000 kilómetros de donde vivió la mayor parte de su vida junto a su familia.

Luego de terminar su carrera, inició un posgrado en Marketing y Relaciones Públicas en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (RUDN) y justo esta semana, iniciará un viaje a la Argentina y a Santiago, luego de 4 años en los que no tuvo contacto personal con sus familiares.

“Fefo”, como le llaman sus familiares, cuenta: “Tomé la decisión de venir a Rusia porque me parecía un destino interesante, distinto. Mucho no se sabe de Rusia en Latinoamérica, más allá de algunas noticias o las películas. Pero se presentaba interesante porque estaba lejos y entre las opciones de beca que tenía, era la única que me dejaba estudiar el idioma por un año y luego los estudios universitarios”, comentó.

A la distancia, aunque ya lleva varios años lejos de su familia e inserto en otra cultura, cuenta que “lo que más se extraña es la familia y los amigos; la comida siempre se puede hacer, siempre hay una manera de arreglársela o hacer algo parecido, pero la familia y los amigos son irreemplazables, las conexiones que uno va haciendo a lo largo de la vida y tener que cambiarlos es difícil”, confesó.

En su experiencia contó que al dejar atrás la provincia y el país e insertarse en otra cultura “lo más difícil es el cambio de idioma. No tanto del espacio geográfico aunque es un lugar completamente distinto, lo más dificultoso es el idioma y también el clima”. Puntualizó que “aquí hace mucho frío. Uno se imagina Santiago con 45 grados a la sombra y aquí podemos tener 5 grados bajo cero y hasta 30 grados bajo cero. Por eso el primer año ha sido muy difícil, por el idioma y el clima, pero con el tiempo uno se acostumbra”.

En cuanto a otro punto fundamental que puede ayudar o no al acostumbramiento al nuevo destino, indicó que “la comida es interesante. Recién hace poco empezaron a llegar cosas argentinas, porque hay pocos argentinos, pero tampoco son cosas que hacen tanta falta. Muchas cosas se pueden conseguir y otras pueden más o menos adaptarse un poco con ciertos productos y lograr sabores parecidos”. De todas formas, en ese aspecto lo que más se extraña son los alfajores y el dulce de leche. “Es imposible conseguir alfajores. Dulce de leche no hay. Hay otras cosas que son intercambiables a la hora de hacer comida. Pero bueno, no llega a ser un gran problema porque la cocina argentina es bastante variada y tenemos mucha influencia de varias partes del mundo. Eso hace que nos podamos adaptar rápido a hacer cosas parecidas a la que comemos todos los días”. Justamente este domingo, Marcelo comienza su regreso al país luego de 4 años sin ver a sus familiares personalmente.

“Tengo la suerte que puedo trabajar y estudiar a distancia, así que por lo menos voy a estar 2 ó 3 meses y luego regreso a Rusia. Pero me gustaría seguir aquí al menos hasta terminar mis estudios de maestría que estoy haciendo ahora en Marketing y Relaciones Públicas. También, más que todo, darle continuidad a la parte de trabajar que es bastante buena”. En cuanto a los consejos para quienes estén pensando en desarrollar alguna actividad o estudio en el exterior, indicó que “son varios, pero el primero y principal es que si uno toma una decisión como ésta, hay que ir con las mejores expectativas y la cabeza abierta para aprender, conocer, estudiar, saber más del lugar donde uno va a estudiar, intentar crecer desde donde uno va a estar y poder seguir creciendo de una manera un poco más fuerte. También estudiar el idioma del lugar, interesarse por la historia del lugar y siempre llevarlo adelante más si es un proyecto de vida, personal o de estudio”.