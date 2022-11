Mañana se recordarán los 27 años del fallecimiento del padre Fils Pierre

06/11/2022 - 13:53 Santiago

Este lunes se cumplirán 27 años de la desaparición física del padre Fils Pierre, y en la parroquia Cristo Rey de la ciudad de La Banda, se realizará una misa para recordarlo y orar por su eterno descanso.

La misma será oficiada por el padre Gastón Cuello, y dará inicio a las 7.30. Invitan a toda la feligresía a participar de esta emotiva celebración.

“Es infinita la responsabilidad que tenemos como santiagueños de no olvidarlo, porque él ha orado, no solamente por la liberación, sino por sanación. A lo largo de los años vimos mucha gente curada a través de su intercesión. Nosotros tuvimos un santo en este lugar. No debemos olvidar por todo lo que representó para nosotros, y por todo lo que fue para la iglesia Cristo Rey”, recordó María Luisa Montoto, en representación de la comunidad santiagueña que tuvo la dicha de recorrer su mismo camino.

Y pidió recordarlo, “con una oración, con la participación en la misa, o simplemente con un pensamiento en Él y en la Virgen”.

Historia

Oriundo de Haití, en Santiago del Estero descubrió la vocación religiosa y pudo consagrarse al Señor, para luego cumplir fielmente el mandato de Dios en la tierra, amar al prójimo como a sí mismo.

Quienes lo evocan con el cariño y la admiración que generó en vida recuerdan que su capacidad asombrosa la usó siempre para el bien común; su permanencia en el templo no tenía horario.

Para la jurisdicción de Cristo Rey construyó la capilla de San Cayetano y dejó las bases para la construcción de la capilla de Santa Rita, que hoy es una hermosa realidad.

Toda la vida del padre Pierre estuvo marcada por una cantidad de coincidencias que lo mantuvieron ligado con la Virgen María.

Nació el 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes.

Cuando viajó el año 1995 a Córdoba en el tramo final de su vida, emprendió un camino sin retorno el 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario, aunque por razones personales tuvo que postergar la partida hasta el día siguiente.

Una vez en Córdoba, se internó en un sanatorio el 11 de octubre, día en que se celebraba años atrás la Maternidad de la Virgen María y víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar.

De ahí partió el 27 de octubre a Buenos Aires para internarse en el Hospital Italiano, día mensual de la Medalla Milagrosa y de la Virgen del Perpetuo Socorro, hasta que después de una sufrida agonía murió el 7 de noviembre, jornada en la que se venera a la Medianera de todas las gracias.