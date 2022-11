"Vengan a Sumampa, que la Virgen y Jesús les van a recargar el corazón para seguir adelante"

09/11/2022 - 23:19 Santiago

Por Rodolfo Montenegro - De la Redacción de EL LIBERAL



El padre Héctor Daniel Álvarez es formoseño de nacimiento. Llegó a nuestra provincia mediante un convenio entre el obispo Vicente Bokalic y el superior de su congregación para brindar sus servicios en la Diócesis como rector del Santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, una experiencia que lo tiene expectante y ansioso.

De nuestra provincia conocía sobre la enorme fe de su pueblo, y por primera vez vivirá como protagonista una de las mayores expresiones de religiosidad popular desde mañana, cuando comience la novena en preparación para la fiesta central de Nuestra Señora de la Consolación, patrona de la provincia de Santiago del Estero, el próximo miércoles 23.

"Esto es algo que lo estoy experimentando, porque me lo dijeron aquí. Todos los que van al Santuario de Sumampa Viejo salen muy alegres, muy entusiastas, y eso quiero transmitirles a todos los devotos. Vengan hasta la Virgen, abran el corazón, que ella y Jesús van a recargarles el suyo para seguir adelante", dijo el sacerdote a modo de invitación para la fiesta.

Sobre lo que conocía de Santiago del Estero antes de su llegada, contó: "La primera referencia que tuve es que el santiagueño es muy creyente, de las grandes devociones, como el Señor de los Milagros de Mailín, la Virgen de Huachana, la Virgen de Sumampa, San Esteban, y todo lo que tiene que ver con la música, los cantantes, y esa forma de devoción popular que está siempre en la conciencia popular".

"Y esa impresión se nota mucho más cuando uno llega, porque anduve por muchos lugares, y siempre se habla de que Santiago tiene personas muy creyentes", amplió.

Y sobre esta festividad en particular, relató que supo de la gran cantidad de devotos que participan y de lo multitudinario que es, aún en un espacio reducido. "Siempre me llamó la atención escuchar la cantidad de gente que va, con mucha alegría, ofreciendo su vida, su situación particular, todo eso es lo que he escuchado, y ahora me tocará vivir".

El padre Álvarez contó que en Formosa no hay festividades religiosas con tanta convocatoria. "Hay una adoración muy grande por la Virgen de Itatí, en Corrientes, por ser del Litoral, y allí vamos a participar cada año.

"Veo mucho entusiasmo en toda la comunidad"

"En Sumampa veo el entusiasmo de la gente de la comunidad y de otros que no son partícipes de la comunidad de fe, pero que son de la zona. Cuando se habla de Nuestra Señora de la Consolación y de la fiesta patronal todos prestan atención y quieren participar, hay ese deseo, esas ganas y entusiasmo", confesó sobre el ambiente que se vive en la ciudad previo a la fiesta.

"La gente propone cosas continuamente, y lo que les pedimos es que nos acompañen a realizar esas propuestas, está tomando conciencia de eso. Y se está logrando la participación de diferentes espacios de la ciudad, de las personas, del municipio, de instituciones intermedias que están", concluyó el rector del santuario.

Llegó a la Diócesis por pedido de Mons. Vicente

Sobre cómo se dio su llegada a la Diócesis de Santiago del Estero, el padre Héctor Daniel Álvarez, relató:

“Llegamos porque monseñor Vicente Bokalic era antes de ser ordenado obispo, de la Congregación de la Misión, y en concordancia con el superior nuestro fuimos invitados a acompañar un tiempo de cuatro más dos años en Sumampa, entonces se hizo un contrato entre el Obispado de Santiago del Estero y nuestro superior para que viniera a acompañar todo lo que es la fe y el camino de las personas tanto en parroquias como en santuarios y toda la extensión rural de Quebrachos”.

“Así llegamos, por invitación de monseñor Vicente, y hay curas de nuestra congregación en Ojo de Agua, donde nos juntamos de vez en cuando”.