"Es muy difícil vivir una paz social cuando hay hambre, desnutrición, situaciones indignas"

16/11/2022 - 22:38 Santiago

El obispo titular de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, hizo una crítica lectura de la realidad de nuestro país, y dijo que se debe buscar la paz social, pero que es muy difícil encontrarla "cuando hay hambre, desnutrición, situaciones que hacen la vida mucho más indigna".

El obispo dio ayer una conferencia de prensa para referirse a la visita de la imagen de la Virgen de Luján, que la traen en procesión los curas villeros fundadores de las Casas de Jesús, la realización de la fiesta patronal de Nuestra Señora de Sumampa, y la ordenación de dos nuevos sacerdotes.

En ese contexto, invitado a reflexionar sobre cómo deben tomar los cristianos estos hechos tan caros a la vida de la Iglesia, en un momento social tan difícil, dijo estar sorprendido por "cómo se hacen declaraciones de las que después se arrepienten" los funcionarios, en alusión a la ministra que puso como primordial ganar el mundial de fútbol y no pensar en la inflación.

"Vamos a estar concentrados en el Mundial de fútbol; pareciera que no vamos a comer esos días, porque la inflación se va a sentir, y sabemos todos que la gente va al almacén a comprar para comer y se encuentra con la sorpresa de los aumentos. Estamos lejos con los salarios, y esto es una verdad preocupante en todo el país", lamentó.

Dijo que, como comunidad eclesial, se quiere acompañar en este momento, aunque advirtió: "Nosotros no tenemos las soluciones, no somos técnicos, no somos economistas, no somos dirigentes sociales, sí estamos llamados a comprometernos, a estar cerca de tanta gente que está pasando momentos muy difíciles".

"Muchas veces trabajamos con organismos oficiales para asistir, para acompañar, como iglesia queremos estar insertos, es nuestra misión, no vivimos en la estratósfera, vivimos pisando la tierra", enfatizó.

Reconoció que en estos momentos, "hay mucha gente con mucha desesperanza, con mucha tristeza, esto cunde en muchos ambientes", por lo que aseguró que "no podemos mirar a un costado", sino que la obligación "es afrontar juntos estas realidades".

"Sabemos que están muy preocupados por el año 2023, pero falta un año para octubre del 2023, cómo vamos a vivir este año; las tensiones sociales son muy fuertes, y hay que resolverlo desde el encuentro, desde el diálogo, buscando el bien de la gente, esto hace a la paz social que tanto anhelamos, pero es muy difícil vivir una paz social cuando hay hambre, cuando hay desnutrición, cuando hay situaciones que hacen la vida mucho más indigna", concluyó monseñor Vicente Bokalic.

La Diócesis tendrá dos curas santiagueños

En otro tramo de la conferencia de prensa, monseñor Boklic dijo que la Iglesia de Santiago está pronta a vivir un momento muy especial, cuando el próximo viernes 25 reciban la ordenación sacerdotal los diáconos Alejandro García y Luis Escañuela, ambos santiagueños, uno de La Banda y el otro de la Capital.

"Es una noticia linda para Santiago del Estero, que Luis y Alejandro serán ordenados sacerdotes el 25, después de la fiesta de Sumampa, y queremos invitar a toda la comunidad. Han llegado al final de una etapa de formación, y ahora van a tener la gracia del sacerdocio para servir al pueblo de Dios. Muchas comunidades y parroquias de la ciudad, de la periferia, y del campo, están necesitando vocaciones, y nos dijo Jesús que la mies es abundante y los trabajadores son pocos, y fruto de la oración de ese pueblo de Dios, estos jóvenes que estaban llamados, van a recibir la gracia del sacerdocio", dijo el obispo.

Luego, ambos diáconos invitaron a la ceremonia tan especial para ellos.