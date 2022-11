"Vamos a un escenario de conflicto, sin más elementos para resolver, la gente va a desesperar"

18/11/2022 - 03:10 Santiago

El ex presidente de la Federación Inmobiliaria Argentina (Fira), Javier Grandinetti, sostuvo que los problemas actuales que se padecen en el sector en materia de precios y de contratos relacionados con los alquileres de vivienda obedecen " a un mal diagnóstico" del mercado y de las autoridades que luego legislan empeorando las situaciones de acceso a la vivienda.

Grandinetti dictó una capacitación sobre "Distorsiones de Precios en el Mercado" en el anexo de la Unse, organizada por el Colegio de Corredores Inmobiliarios local (CCPISE) que preside el CPN Miguel Moreno junto con el operador Héctor Salvatierra.

El arquitecto, ex titular de Fira, indicó que "un problema que tenemos los argentinos y los corredores inmobiliarios en particular: diagnosticamos mal. Entonces, todo tratamiento que se aplique sobre un mal diagnóstico, tiene consecuencia negativa. Diagnosticamos mal los precios, las crisis, las leyes. Diagnosticamos mal porque creemos que el síntoma es la enfermedad".

Señaló que en materia de precios, "lo que nos pasó es que de golpe nos dijeron que las propiedades, los inmuebles cotizan en dólares como si fueran un comodittie, pero no son comoditties. Cuando el dólar tiene un comportamiento distinto al costo de la construcción, se tiene una distorsión porque va a llegar un momento en que el usado va a estar más caro que el nuevo y eso es imposible en cualquier mercado, pero eso pasó en la Argentina". Explicó que "hay momentos en que el mercado del usado no se vende y se construye un montón, eso mismo que no se vende. Eso indica que había demanda, pero el problema era el precio. Entonces el problema que ha tenido el mercado inmobiliario en los últimos años fue de precio, no de demanda".

Agregó en cuanto a la Ley de Alquileres actual que "es el ejemplo claro de un mal diagnóstico. La ley anterior que teníamos venía de 1983 y fue tan buena que nos permitió rearmar el mercado de alquileres que había desaparecido en la dictadura y nos permitió atravesar crisis muy grandes: el 2001, las hiperinflación y funcionó. Fue tan buena que la derogaron para incorporarla al Código Civil y a dos años de entrar en vigencia el Código Civil, la cambiaron".

Destacó en ese sentido que "la cambiaron porque había un síntoma que a los inquilinos les costaba mucho pagar el alquiler y nos pareció que el problema eran los precios y volvimos a equivocarnos. Los corredores inmobiliarios les dijimos a los legisladores, a los inquilinos que estaban equivocando el diagnóstico, el problema no era el alquiler sino que a la capacidad de pago del inquilino se la estaban mermando otros precios de la economía".

Como consecuencia, señaló que al confundir el síntoma con el problema, "se restringió la oferta y se empeoró el problema. Ahora hay que aumentar la oferta o bajar la demanda. La única forma de bajar la demanda es con crédito hipotecario para que el inquilino pueda convertirse en propietario. Pero, en esta coyuntura es medio difícil. Entonces hay que aumentar la oferta. Hay planes en la antigua ley de desgravación impositiva para construir viviendas destinadas al alquiler, eso aumentaría la oferta pero tampoco se hace".

Destacó además que "ahora lo que los gobernantes van a hacer es regular "de prepo" los precios y lo que va a pasar es que como un mercado muy desregulado, hay mucha gente, si se le sigue metiendo miedo a los inquilinos, se van a ir retirando, pero no porque seamos los corredores inmobiliarios los que fijamos precios, sobre todo en alquiler, sino porque los propietarios no quieren bajar los precios. Entonces, a esa gente hay que ganarles con aumento de demanda: O se baja el precio o no se alquila. Pero si aumenta y se alquila, van a seguir aumentando. ¿Por qué se alquila?, porque la persona que es inquilina o alquila o se va a vivir a la casa de los padres o se va a la villa porque no tiene la posibilidad de comprar".

Añadió que "el problema era complejo y diagnosticamos mal. Por eso, los colegios profesionales están buscando que empecemos a darle mayor formación a los corredores para que empiecen a darle respuestas a la sociedad porque vamos a un escenario de conflicto, si no tenemos más herramientas para solucionarle el problema a la gente, la gente se va a empezar a desesperar porque es lógico, porque el acceso a la vivienda es algo que es fundante de la sociedad, no es un precio más de la economía".