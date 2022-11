Comienza el Mundial y los hinchas ya piensan en las cábalas: "En el fanatismo no hay lógica"

20/11/2022 - 00:26 Santiago

Hoy se inicia el Mundial de Fútbol y la Selección Argentina hará su presentación oficial el martes, frente a Arabia Saudita. El clima mundialista ya se vive a pleno, sobre todo en aquellos fanáticos que ya se organizan para ver el primer partido de la "Scaloneta", e incluso muchos ya se animan a preparar sus cábalas. Pero, ¿realmente funcionan o son rituales que solo sirven para mantener viva la esperanza en un resultado que no depende de los fanáticos?

La Lic. Rosario Sanguedolce, especialista en Psicología, analizó la situación y explicó que aunque las cábalas no son más que rituales que no influyen en los resultados de un partido, "en el fanatismo no hay una lógica".

"Las cábalas y los rituales tienen que ver con pensamientos mágicos y primitivos que tienen ciertos sectores de la sociedad. De alguna forma, el ritual, la cábala es un intento de controlar el azar, aquello que puede pasar y que nos puede traer angustias de alguna forma. En ese punto me parece importante resaltar que el argentino tiene en su idiosincrasia, en su inconsciente colectivo, estas cuestiones de las cábalas y siempre el fútbol en nuestro país es un fenómeno social de mucha envergadura que trasciende lo individual. Esto, de alguna forma también tiene que ver con estas pasiones primitivas de pensamiento mágico que implican una dificultad en racionalizar, en poder intelectualizar esto porque se sienten superados por esta pasión, por esta fiebre del Mundial, y recurren a soluciones mágicas. Esto sería el lugar que ocupa el ritual, la cábala", aclaró la especialista.

En esa misma línea, la psicóloga sostuvo que "ese tipo de razonamiento, para muchas personas es complicado, más cuando se trata de fanatismo, como el que despierta el fútbol, en donde el pensamiento lógico, lo abstracto y el razonamiento escapan. En el fanatismo no hay una lógica. No hay un razonamiento. No hay una pregunta. Hay una cuestión tan fanática en seguir, admirar, idolatrar y ofrecer a estos ídolos estos sacrificios, cábalas y rituales para que de alguna forma lo que deseamos llegue a un buen resultado".

Para la Lic. Rosario Sanguedolce también resulta importante "poder plantear que es inevitable que tengamos ciertos resabios del pensamiento mágico, pero también es importante poder plantearnos que las cosas pueden salir como no esperamos, y aprender a tolerar la frustración. La incapacidad de tolerar la frustración tiene que ver con el rasgo infantil que no tolera perder. Todo eso se ve en el fanatismo del fútbol, en esta invocación a las cábalas y los rituales".

Hay que saber que nada de eso depende de las cábalas

Es importante poder plantear y dar lugar a la pregunta: ¿Qué pasa si no hago esto? "Nada depende de mí porque no estoy jugando yo, inclusive, si estuviera jugando yo también depende de un equipo, de un árbitro. Hay muchos factores que intervienen en un resultado. Hay un montón de cosas que pueden pasar en un partido y que la cábala no tiene nada que ver. Pero poder llegar a ese entendimiento es complicado cuando hay fanatismo de por medio", sentenció Sanguedolce.

Y terminó: "Me parece importante poder pensar que todo queremos que la Argentina gane, pero hay que ir con paciencia, con cierta tranquilidad y esperar el mejor resultado. Hay que saber que nada de eso depende de las cábalas".