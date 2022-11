Fray Amado Montironi: "Ojalá Dios me dé la fuerza para alcanzar lo que aún me falta"

25/11/2022 - 21:49 Santiago

Fray Amado Montironi celebrará mañana sus 57 años de profesión religiosa en la Orden de Los Predicadores de Santo Domingo, toda una vida consagrada al trabajo con los jóvenes y los adultos, misión que lo llena de satisfacción, y no duda en calificar de "muy positivo" el resultado de esa trayectoria en su vida.

Y al hacer un repaso de esos años, tiene un sentimiento de gratitud con todos quienes lo acompañaron, lo apoyaron y le dieron su aliento. Menciona de modo especial a la Orden de Predicadores de Santo Domingo, que lo formó, y a las familias, que respaldaron su trabajo con los jóvenes.

"En este momento debo expresar mi eterno agradecimiento a la Orden de Predicadores de Santo Domingo, donde me recibieron y me formaron para que a cada lugar al que fuera, pueda desplegar con sabiduría las cosas que me ha brindado", dijo.

Si bien fray Amado es conocido por haber fundado los clubes juveniles de Santiago, Tucumán y La Rioja, también cumplió una gran tarea en la formación de grupos de adultos mayores, tanto que es el fundador del Club de los Abuelos o la Fraternidad Fray Juan Macías. Incluso hoy, dedica su tiempo a asesorar a estas instituciones.

Resultado

"Mi balance de estos casi 40 años, lo considero positivo. Que me queda mucho por delante, seguro, y le pido a Dios que me conceda salud para poderlo alcanzar. Cuál es la meta, sólo Él lo sabe", sentenció el religioso.

Dijo que cuando los santiagueños lo elogian por todo lo que hizo, le "parece que son demasiado generosos", y asegura que nada pudo haber hecho sin la ayuda de "mis hermanos los frailes, y de la familia de los jóvenes".

"Dicen que hay que sembrar para que los frutos los recojan los que vienen detrás, y en mi caso es infinita la satisfacción porque pude ver los frutos. Hoy, aquellos chicos que se iniciaron en el Club Juvenil Santo Domingo están realizados en la vida, tienen una profesión, han formado una familia", reflexionó.

"Nunca pensé en ver frutos. Siempre pensé en hacer bien las cosas para que los que vienen detrás puedan cosechar algo de lo que uno ha estado haciendo", cerró.