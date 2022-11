La Caja Social anunció el sorteo extraordinario de $ 25.000.000 a fin de año

25/11/2022 - 23:23 Santiago

La Caja Social de Santiago del Estero anunció el sorteo extraordinario de fin de año de Lotería Santiagueña que tendrá un premio mayor de $ 25 millones y será sorteado el 23 de diciembre.

El valor del billete entero será de $ 2.500 y $ 500 cada una de las cinco fracciones que lo componen y serán comercializados en las agencias oficiales de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.

También se anunciaron tres sorteos adicionales: por compra anticipada, billetes no premiados y un premio estímulo para las agencias y distribuidores del juego.

Del primer sorteo participarán apostadores que adquieran su billete o fracción de manera anticipada, por 20 premios de $ 10.000. El lunes 12 de diciembre se sortearán 10 premios y el lunes 19 los otros restantes. Para participar, el apostador deberá recortar el troquel que se encuentra anexado al billete y depositarlo en las urnas habilitadas de la Caja Social y delegaciones del interior provincial.

El sorteo de billetes no premiados será para los apostadores que no hayan sido favorecidos con ningún premio. Tendrá 10 premios de $ 20.000 que será realizado el miércoles 4 de enero del 2023 con anterioridad al sorteo matutino de Tómbola Santiagueña. Para participar, cada apostador deberá completar el dorso de su fracción no premiada de forma manuscrita y legible con sus datos personales (Nombre y apellido, DNI, domicilio y número telefónico) y depositarlo en las urnas habilitadas de la institución y delegaciones.