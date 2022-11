Alumnos crearon plantillas para beneficiar a los niños con artritis idiopática juvenil

26/11/2022 - 21:01 Santiago

En el marco de un proyecto que busca contribuir con el bienestar de un sector de la comunidad santiagueña que a diario lucha con un diagnóstico de artritis, los alumnos de la Escuela Técnica Nº1 fabricaron plantillas de descanso, para mitigar el dolor de estos pacientes.

En esta oportunidad, los beneficiarios son los niños con Artritis Idiopática Juvenil, que son asistidos en el Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón".

Se trata de un proyecto a nivel nacional, que en Santiago es impulsado por la Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares, y en ese contexto es que Earyf, donó 30 plantillas en 3D, a la Dra. Paola Juárez, reumatólogo pediatra del Cepsi.

"Se realizó la entrega de dispositivos fabricados en el marco de un proyecto interinstitucional con la Escuela Técnica Nº1. Estos dispositivos beneficiarán a los niños con AIJ que lo requieran para una mejor calidad de vida", explicó Nora de Chazarreta, referente de la asociación Earyf. Quien ya adelantó además que continuará en el año 2023 con este proyecto solidario junto a la institución educativa, "para ampliar las propuestas tanto para adultos como para niños, con la guía del Dr. César Graf, quien siempre asesora al respecto".

Sobre el uso de estos nuevos dispositivos, Nora explicó que "son plantillas que se usan, generalmente por las noches para que las articulaciones descansen. Llevan un proceso previo para adaptarlo a la mano del niño. Esto lo realiza el médico. Estamos frente a un gran beneficio para los niños con AIJ o para todos aquellos con problemas de articulaciones, sobre todo en las manos".

Proceso

Vale indicar que la docente responsable del proyecto de impresión de dispositivos en 3D es la Lic. en Sistemas, Claudia García que supervisa, guía y controla el proceso de impresión, junto a los alumnos Rodrigo Jiménez, de 6º 4ª, y Daniel Vera, de 6º 3ª, quienes obtuvieron más de 700 piezas impresas.

Las plantillas obtenidas son de dos tamaños S y M, con un tiempo de duración de impresión entre 12 a 15 minutos.

Durante este proceso los alumnos deben controlar que es el insumo PLA que es un tipo de plástico no se enrede y varios aspectos técnicos en las impresoras (que no se tranque la boquilla con plástico, que no se corte el plástico, etc.) Es por esto que los alumnos deben estar preparados para solucionarlos, controlar y obtener una pieza impresa en 3D sin desperfectos.

Qué es la AIJ y cuáles son sus síntomas comunes

En Santiago del Estero hay numerosos niños con diagnóstico de Artritis Idiopática Juvenil, y los integrantes de la Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares asesoran a los padres sobre cómo se convive con la enfermedad. Asimismo les explican de qué se trata la AIJ y sus síntomas.

"La artritis idiopática no es enfermedad privativa de personas adultas. Los síntomas son comunes y engloban el dolor e inflamación articular, fiebre, rigidez matinal, decaimiento general. El diagnóstico temprano es fundamental para comenzar con la medicación específica y poder brindar una mejor calidad de vida", informó Nora en un reciente diálogo con EL LIBERAL. En ese sentido pidió no demorar la consulta.