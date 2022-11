Fray Amado Montironi OP celebró sus 57 años de vida consagrada, con una emotiva ceremonia

28/11/2022 - 03:25 Santiago

Con diversos homenajes, en un fin de semana cargado de emociones, fray Amado Agustín Montironi OP celebró sus 57 años de vida consagrada.

La misa central en el convento de Santo Domingo, el encuentro interprovincial del Club Juvenil Santo Domingo y un almuerzo fraterno, formaron parte de una recargada agenda de actividades, que finalizó ayer, con la celebración a cargo del obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Enrique Martínez Ossola.

El sábado llegaron las delegaciones del Club Juvenil Santo Domingo de Tucumán y La Rioja, junto con exintegrantes residentes en Córdoba capital, San Luis y Río Cuarto. Todos para acompañar a "fray Amado" en este especial momento.

También estuvieron presentes miembros de la Fraternidad Fray Juan Macías, del Movimiento Verdad y del Club de Abuelos Francisco de Aguirre. En esa oportunidad compartieron una merienda; y más tarde, una jornada festiva con animación de los integrantes del Club Santo Domingo de Santiago.

Celebración

Por su parte ayer, a las 11 de la mañana, se ofició una misa en acción de gracias por el 57 aniversario de fraile fundador de la mencionada entidad juvenil. Monseñor Martínez Ossola destacó la entrega del religioso al servicio de los hermanos.

Luego de la misa, los integrantes de los grupos invitados participaron de una exposición de fotos. Posteriormente compartieron un almuerzo. Durante el mismo hubo actuación de una banda de jóvenes de Santo Domingo, y otros artistas.

"Debo expresar mi eterno agradecimiento a la Orden de Predicadores de Santo Domingo, donde me recibieron y me formaron para que a cada lugar al que fuera, pudiera desplegar con sabiduría las cosas que me ha brindado", sostuvo Montironi de diálogo con EL LIBERAL.

Vale resaltar que fray Amado es conocido por haber fundado los clubes juveniles de Santiago, Tucumán y La Rioja, pero además por cumplir una gran tarea en la formación de grupos de adultos mayores, tanto que es el fundador del Club de los Abuelos o la Fraternidad Fray Juan Macías.