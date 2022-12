"Una Navidad Diferente" volverá a alimentar la esperanza de las familias más necesitadas

04/12/2022 - 22:55 Santiago

Después de dos años de ausencia, debido a la pandemia que imposibilitó la realización de eventos masivos, aún aquellos de carácter solidario, este año, con gran entusiasmo se organiza nuevamente "Una Navidad Diferente", una movida netamente comunitaria, propuesta por la comunidad parroquial de Santo Cristo del barrio Mosconi.

Con la finalidad de agasajar a las personas que se encuentran solas o a todas aquellas familias de escasos recursos, es que esta iniciativa surgió hace unos años, impulsada por el padre Alejandro Gordillo y el incondicional acompañamiento de los jóvenes y su comunidad en general.

Sin embargo, este año tendrá una característica especial, ya que se decidió no convocar a todas las personas en la plaza del frente de la parroquia, sino que se armarán viandas para que los vecinos más necesitados las retiren unas horas antes de Nochebuena.

Vale recordar que los años anteriores a la pandemia, este evento convocaba cada 24 de diciembre a la noche, a una cena en la parroquia para compartir y acompañar a niños, jóvenes y adultos de bajos recursos.

En diálogo con EL LIBERAL, el padre Alejandro Gordillo dio detalles de la nueva idea.

"Este año 'Una Navidad Diferente' tendrá otra modalidad. La idea consiste en que las familias más necesitadas retiren sus viandas de la parroquia para ir a disfrutar de la cena en sus hogares. Para una mayor organización, necesitamos que las familias que van a retirar su comida, se anoten previamente en la parroquia. Ya tenemos 40 familias inscriptas que serán algunas de las que retirarán su cena de Nochebuena", indicó el párroco.

Solidaridad

Pero nada de eso será posible sin la ayuda, la colaboración y la adhesión desinteresada de los santiagueños. "Necesitamos de todos", sostuvo Gordillo.

Por ello realizó una convocatoria masiva a toda la comunidad a realizar su aporte para que las familias que menos tienen puedan vivir una Navidad digna.

"Invitamos a las familias que puedan colaborar con viandas completas. Por ejemplo: pollo con papas, o pizzas, o lo que resulte más cómodo, siempre pensando que es para entregar a familias que como todos, se merecen tener una buena cena de Nochebuena", pidió el párroco.

Además se solicitan donaciones de juguetes para repartir en la fiesta del Cumpleaños del Niño Jesús, que se realizará el 25, por la tarde, en la parroquia.

"Será un evento sencillo, en el que repartiremos las donaciones a los chicos de la zona", contó.

Punto de recepción

Según indicó el padre Alejandro Gordillo, las recepciones comenzarán el día anterior.

"Las donaciones podrán acercarse el 23 y el 24 a la parroquia Santo Cristo, que se encuentra en el barrio Mosconi, de 10 a 12 y de 18 a 20, o bien comunicarse con la parroquia para coordinar la entrega", informó.

Cómo surgió la iniciativa de este evento solidario

El padre Alejandro Gordillo, en un oportuno diálogo con EL LIBERAL contó cómo surgió esta iniciativa que ya lleva años realizándose.

"Un día vino a visitarme un hombre que vive solo y contó de otras personas que también viven solas, y me pidió la llave del salón para que nos reunamos y pasemos la Nochebuena con alguien. Y ahí dije esto es de Dios. La idea yo la había pensado, pero no la dije; después apareció Nahuel (un joven de la comunidad) y manifestó esta idea, y cuando este hombre me contó a la noche lo de la reunión lo selló", dijo.

Asimismo, dijo que "muchos creen que es para los pobres, pero hay pobres en lo material y de espíritu también. Queremos esa Navidad diferente. Necesitamos que no nos dejen solos. Tenemos que ver cómo sanamos las heridas que tenemos socialmente, porque hay gente que no habla con nadie. Y si no tenemos una muestra de caridad y amor también son vulnerables, quizás no a una situación de calle, pero sí a depresión, etc.".