"La situación del país lleva a que se demanden carreras cortas, de salida laboral inminente"

07/12/2022 - 20:47 Santiago

La elección de una formación profesional al final del Nivel Secundario no resulta nada fácil para adolescentes y jóvenes que atraviesan esta etapa, y mucho más cuando las condiciones del país no son las más favorables. De allí que opten por seguir carreras de no más de tres a cuatro años de formación, y de rápida salida laboral.

Así lo afirmó la licenciada Olga Dolores Romagnoli, psicopedagoga (MP Nº 6) y especialista en orientación vocacional y educativa, quien también reveló que no son pocos los que buscan opciones en el extranjero.

"En general los adolescentes y jóvenes demandan carreras cortas de salida laboral inminente, cuestión que es muy lábil por la situación crítica que vive el país y un grupo etario demanda conocer posibilidades de estudio en el extranjero", aseguró la profesional consultada por EL LIBERAL.

Decisiones

Acentuó que "toda la incertidumbre del país en cuanto a su crisis política y económica, atraviesa las decisiones vocacionales, los posicionamientos políticos de las universidades y las demandas de las carreras".

"Sin embargo, se consideran como prioritarias o estratégicas aquellas carreras que forman futuros profesionales en rubros de alta demanda en la sociedad, como las Ciencias Básicas, Ciencias Aplicadas y Enfermería, las que varían según cada región del país", según el mapa georreferenciado que lanzó el Ministerio de Educación de la Nación, que contiene la oferta de carreras de pregrado, grado y posgrado de todas las universidades del país.

La licenciada Romagnoli detalló que según la experiencia recogida, en los últimos años, "entre las carreras de mayor demanda se pueden destacar claramente tecnicaturas superiores de formación técnico profesional; Enfermería profesional y todas las relacionadas con el área de la salud, construcciones, petróleo, gas, minería, computación y redes, desarrollo de software.

Un proceso psicológico y pedagógico de ayuda

La orientación vocacional es un proceso psicológico y pedagógico que trata de ayudar a la elección de una profesión, oficio u ocupación en concreto.

Ese proceso se inicia con las identificaciones de los sujetos con los roles en la primera infancia. Cuando le preguntamos a un niño qué le gustaría ser cuando sea grande, él ya se piensa en un actividad y desde luego los primeros referentes son sus padres, miembros de la familia y profesores, y durante el secundario debería ser un objetivo para el alumnado considerado como la posibilidad de ofrecer información y hasta visitas a los centros de estudios. Los orientadores entramos en la escena cuando ese sujeto en realidad no participó de ese proceso reflexivo, ya sea porque la familia o la institución escolar no han podido brindar el apoyo a este respecto.

Cayó la demanda de asesoramiento

La licenciada Romagnoli sostuvo que la demanda del asesoramiento en cuando a orientación vocacional ha disminuido respecto de otros años.

"La demanda de orientación vocacional ha disminuido, al menos desde mi experiencia profesional, respecto de otros años. Se ve a muchos chicos que se toman el año sabático o directamente no tienen una proyección de futuro inmediato. Entonces, lo que hacen es ver alguna actividad si es que necesitan trabajar, porque al tener el cobijo de los padres, la independencia personal social se ha vuelto más tardía".

"La situación económica también tiene mucho que ver en esa disminución, y no hay lugares públicos gratuitos, que brinden servicios de orientación vocacional, y los chicos están a la deriva", analizó la profesional.