Imane Dryef: “Marruecos puede ser para la Argentina una puerta para el mundo africano y árabe”

12/12/2022 - 00:16 Santiago

Por Emilio Marcelo Jozami De la Redacción de EL LIBERAL

“Marruecos puede ser para la Argentina una puerta para el mundo africano y árabe”. Quien se expresó de esta manera, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, fue Imane Dryef, ministra consejera de la Embajada del Reino de Marruecos en Argentina.

La diplomática marroquí, quien anoche asistió a la reinauguración de la Casa Árabe de la Cultura (Córdoba N° 113, ciudad Capital), de la profesora Yesmín Llebeili, calificó de “excelente” a las relaciones bilaterales entre su país y Argentina.

En una extensa entrevista, destacó también que “el Islam es una religión de paz. El Islam condena la violencia. El Islam también da derechos a sus mujeres”. Imane Dryef habló del gran momento del Seleccionado de Fútbol de Marruecos en el Mundial Qatar 2022. Destacó el trabajo de equipo de los “Leones del Atlas” dirigidos por Walid Regragui. Inclusive, imagina una final entre Marruecos y la “Albiceleste”. -

¿Cuáles son los vínculos que tienen Marruecos con Argentina?

Argentina y Marruecos tienen una relación política excelente. Desde siempre, una relación muy fuerte. Tienen también relaciones culturales muy interesantes. A nivel económico no hay tantos intercambios y por eso estamos trabajando sobre eso. Pero también está la relación humana. Los marroquíes adoran a los argentinos y los argentinos a los marroquíes. Nos une el tema del fútbol. Nos unen grandes valores como el amor de la familia, los amigos. Aunque estamos muy lejos estamos muy conectados.

-¿Qué es lo que compra Argentina a Marruecos y Marruecos a la Argentina?

Argentina compra de Marruecos fertilizantes, el fosfato. Somos el primer exportador del mundo de fosfato. Y nosotros, de la Argentina, todo lo que es maíz. Como dije, el intercambio económico no refleja bien la excelencia de las relaciones. Tenemos que trabajar juntos para mejorar las relaciones económicas.

- En ese sentido, ¿de qué manera están trabajando? ¿Qué proyectos están articulando?

Ahora, lo que estamos tratando de hacer es intercambio de visitas para mostrar el potencial que tiene Marruecos que es, realmente, en el mundo africano y árabe, un líder. Marruecos puede ser para la Argentina una puerta para el mundo africano y árabe. Vamos a tratar de llevar hombres de negocios para que puedan ver el potencial de Argentina en la región.

-Usted dice que “Marruecos puede ser para la Argentina una puerta para el mundo africano y árabe”. ¿En qué se reflejaría?

Marruecos hace de la cooperación Sur-Sur una de sus prioridades más grande, como la Argentina que también llama por la cooperación Sur-Sur. Entonces, Marruecos y Argentina pueden trabajar juntos en esta cooperación Sur-Sur para el bienestar de nuestros pueblos, de nuestras economías. También hay lo que se llama relación triangular que también podemos hacerlo juntos. Estamos mirando la misma dirección: la cooperación Sur-Sur.

-¿Es el interés particular del Rey Mohammed VI?

Sí. Es una visión de nuestro Rey, su majestad Mohammed VI, que siempre llama a mirar hacia el sur. Realmente, si ves África es un potencial hoy. Tenemos recursos, pero tenemos también a un pueblo joven en África. La riqueza humana es increíble.

-¿Qué proyección tiene su país hacia Latinoamérica?

Latinoamérica es muy importante para Marruecos. Su Majestad ha dicho en uno de sus discursos que tenemos que mirar también hacia Latinoamérica. Y Argentina es uno de los países más importantes para Marruecos. En Marruecos la gente habla el español. Estamos unidos con el idioma, por los valores que compartimos.

-¿Esta presencia suya en Santiago puede ser el puntapié de algún tipo de vínculos con la provincia?

Sí, con mucho gusto. He sido invitada por la Casa de la Cultura Árabe. Me explicaron que acá hay una gran presencia de descendientes de sirios y libaneses. Estoy muy agradecida por esta visita. Tienen una provincia hermosa. Me enamoré de esta provincia.

Imane Dryef es categórica cuando remarca que “hay que ayudar a la comunidad árabe, a mostrar también que la comunidad árabe es una comunidad de paz, que quiere crecer. Lamentablemente, hoy en día, hay esta imagen, prejuicios sobre los árabes, sobre el mundo musulmán que no debe ser”.

-¿Cómo se rompen esos prejuicios?

Difundiendo la cultura, ayudando a esas comunidades a difundir la imagen real del mundo árabe. Yo, como diplomática, estoy haciendo mucho trabajo para mostrar lo real del mundo árabe, de que somos tolerantes, amigables, que queremos la paz, que tenemos un desarrollo increíble en Marruecos. El Islam es una religión de paz. El Islam condena la violencia. El Islam también da derechos a sus mujeres. Yo pienso que uno tiene miedo de algo que no conoce. Entonces, yo invito a estudiar, a hacer conferencia, seminarios sobre el Islam. En la Argentina hay grandes seminaristas en este campo. No hay que temer tocar la puerta y preguntar.

Diversidad, identidad, cultura

-¿Cómo logra Marruecos, en un mundo tan oscilante, defender su diversidad, identidad y riqueza ancestral en lo cultural?

Marruecos es un país de trece siglos, una civilización milenaria. Estamos muy orgullosos de nuestra historia, queremos preservarla y eso se nota con las nuevas generaciones. Preservamos nuestro patrimonio cultural, ya sea la gastronomía, la vestimenta, la música. Muchos sitios de Marruecos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Marruecos es un ejemplo de tolerancia, de vivir juntos las religiones y en paz, como en Argentina. Marruecos, como Argentina, pueden ser un ejemplo para el mundo, que sí se puede conseguir la paz, que sí se puede vivir en armonía. La particularidad es que Marruecos ha sido también un cruce de civilizaciones. Somos africanos, árabes, musulmanes, con componente judío, país berebere. Todo eso da un producto muy lindo, tolerante.

-Yassine Bounou, “Bono”, el arquero de la Selección de Marruecos, en conferencia de prensa, responde las preguntas en árabe, a pesar de que habla muy bien el inglés, francés y español. ¿Considera que esa es una forma de defender la identidad?

Yo, la verdad, felicito a Bono por eso. Yo sé que se enojaron muchos periodistas, pero no es justo porque cuando uno hace el esfuerzo de hablar en otro idioma sería interesante de respetar también al idioma madre de uno y tratar también de hacer un esfuerzo hacia ellos. Somos todos iguales. No hay alguien mejor que el otro. Esa visión del norte hacia el sur, no, esto debe acabarse, somos iguales y hay que hacer un esfuerzo para conocer la cultura del otro.

- Dejando de lado lo meramente futbolístico y teniendo en cuenta que Marruecos hace del fútbol una política de Estado, ¿Qué valor tiene para su pueblo?

Marruecos ha sido siempre una tierra de fútbol. Tanto hombres como mujeres adoramos el fútbol desde muy chiquititos. Y su majestad el Rey Mohammed VI hace del deporte también un componente muy importante de la sociedad marroquí. El fútbol marroquí tiene un gran crecimiento en el mundo. Es admirado por el mundo. El deporte transmite también valores de disciplina, de fraternidad, de compañerismo. Hay en Marruecos escuelas de fútbol, con técnicos marroquíes que forman a nuevas generaciones de mujeres y hombres futbolistas. Y ese es un orgullo muy grande.

-Todos definen a la Selección de Marruecos como una sorpresa en el Mundial Qatar 2022.

Yo lo veo como un logro que finalmente hemos llegado. No lo veo como una sorpresa porque, como te dije, somos una tierra de fútbol. Lo merecemos. Todos esos esfuerzos de muchos años, de mejorar, de trabajar está visto, lo podemos ver, lo podemos tocar. Es un equipo muy unido. Es un equipo que quiere mostrar su fuerza y hacernos al pueblo marroquí muy felices.

-¿Imagina una final entre Marruecos y Argentina en Qatar 2022?

¡Sería maravilloso! Yo hice un video sobre eso. ¡Me encantaría! Los marroquíes, como te dije, tienen un cariño increíble por los argentinos por el tema del fútbol, por Maradona, Messi, Batistuta. Maradona fue muchas veces a Marruecos. Y lo que me emocionó mucho es ver el cariño de los argentinos por el equipo marroquí. Los argentinos sienten la pasión por el fútbol y los marroquíes también. Compartimos esa pasión. Para mí sería fabuloso si se da esta final. Me voy a dividir: me siento marroquí, pero también argentina. l